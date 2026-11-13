친구야, 이건 꼭 기억해줘…강동, 아동·청소년 안전 수칙 알린다

학부모엔 자녀의 위험 예방 위한 관심



서울 강동구 아동·청소년 대상 홍보물.

강동구 제공

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서울 강동구는 아동·청소년이 일상 위험으로부터 자신을 보호하고 가정에서도 예방 교육이 이뤄질 수 있도록 아동·청소년용과 학부모용 홍보물 2종을 제작했다고 13일 밝혔다. 구는 지난 11일부터 학교와 아동·청소년 이용 기관에 홍보물을 배부하고 있다.홍보물은 아동·청소년에게는 일상에서 지켜야 할 안전 수칙을, 학부모에게는 자녀가 접할 수 있는 약물·마약 관련 유혹 사례와 가정에서 실천할 수 있는 예방 수칙을 안내하기 위해 마련됐다. 대상별 눈높이에 맞춰 내용을 나누고 구 움스프렌즈 캐릭터와 간결한 문구를 활용해 쉽고 친근하게 제작한 것이 특징이다.아동·청소년용 홍보물 ‘친구야, 이것만 기억해!’에서는 ‘나를 지키는 약속 4가지’를 담았다. ▲마약·약물 하지 않기 ▲불법도박 하지 않기 ▲낯선 사람 따라가지 않기 ▲함부로 사진 찍지 않기 등 일상에서 실천해야 할 안전 수칙을 안내한다.학부모용 홍보물 ‘우리 아이, 이렇게 유혹받고 있습니다’에서는 ▲다이어트나 집중력 향상을 내세운 약물 권유 ▲마약 배달을 제안하는 메시지 등 자녀가 일상에서 접할 수 있는 위험 사례를 소개한다. ‘무심코 시작한 호기심이 평생의 후회로 이어질 수 있습니다’라는 경고 문구로 보호자의 관심과 예방의 중요성을 알린다.구는 홍보물이 가정에서 자녀와 안전 문제에 대해 자연스럽게 대화를 나누는 데 도움이 될 것으로 기대한다. 이수희 구청장은 “아이의 안전을 지키는 첫걸음은 일상 속 작은 관심과 대화에서 시작된다”며 “홍보물이 아이들에게는 자신을 지키는 약속을 기억하는 계기가 되고 보호자에게는 자녀의 마음과 생활을 한 번 더 살피는 계기가 되길 바란다”고 말했다.송현주 기자