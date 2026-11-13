서울 강서구, 북향민과 주민 잇는 첫 ‘동행축제’

14일 방화근린공원



강서구 ‘동행축제’ 포스터

강서구 ‘동행축제’ 포스터

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서울 강서구는 ‘북향민’(북한이탈주민)에 대한 이해를 넓히고 지역사회 안착을 돕기 위해 ‘강서구민이 함께하는 동행축제’를 연다고 13일 밝혔다.오는 14일 방화근린공원에서 열리는 이번 축제는 북한이탈주민과 주민이 서로를 이해할 수 있도록 처음으로 개최된다. 서울서부하나센터와 등촌7·방화6종합사회복지관이 공동 주최한다. ‘마음을 잇고 이웃을 여는 강서’를 슬로건으로 북향민과 지역 주민이 자연스럽게 어울리며 소통하는 자리로 꾸몄다.북향민으로 구성된 ‘평양 아리랑 예술단’의 식전 공연에 이어 다채로운 체험 부스가 운영될 예정이다. 남북한의 음식·언어·문화 차이를 배울 수 있는 ‘통일열차 만들기’나 남북 화합에 대한 소원을 담는 ‘소원 볼펜 꾸미기’, 한반도 모양 ‘달고나 만들기’ 등을 체험할 수 있다.언감자떡과 인조고기밥 등 이북식 전통 먹거리를 맛볼 수 있는 먹거리 부스도 마련된다. 북향민 삶의 질과 권익 향상 등에 공로한 3명에게는 표창을 수여한다.진교훈 구청장은 “앞으로도 북향민이 강서구에 안정적으로 뿌리내리고 이웃과 함께 어울려 살아갈 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.김주연 기자