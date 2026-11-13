양천구에선 아동급식카드로 배달 주문 결제도 된다

16일부터 ‘서울배달 땡겨요’에서 사용 가능



양천구, 서울 꿈나무 카드 ‘땡겨요’

양천구, 서울 꿈나무 카드 ‘땡겨요’ 안내문

양천구 제공

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서울 양천구는 아동급식카드를 이용하는 아동의 식사 선택권을 넓히기 위해 오는 16일부터 ‘아동급식카드(꿈나무카드) 배달서비스 지원사업’을 시작한다고 13일 밝혔다.아동급식카드는 결식 우려가 있는 아동이 지정된 가맹점에서 식사를 해결할 수 있도록 급식비를 지원하는 제도다. 그간 음식점이나 편의점 등을 방문해 결제해야 했지만 배달 서비스 도입으로 집에서도 원하는 음식을 주문할 수 있게 됐다.지원 대상은 아동급식카드를 이용하는 14세 이상 아동 중 본인 명의 휴대전화를 소지한 아동이다. 이용하려면 공공 배달 서비스인 ‘땡겨요’ 애플리케이션(앱)에서 아동급식카드를 등록한 뒤 ‘아동급식’ 표시가 있는 가맹점을 선택해 주문하면 된다.배달 서비스 이용에 따른 비용 부담을 줄이기 위해 매달 3000원권 배달비 우대권(쿠폰)을 2매씩, 최대 6000원까지 지원한다. 우대권은 아동급식카드 앱의 신청 화면 또는 사업 안내문 QR코드로 신청할 수 있다.또한 외식 물가 상승에 따른 부담을 덜고 친구 등 또래와 함께 식사할 수 있도록 아동급식카드 1일 최대 이용 한도를 기존 3만원에서 5만원으로 상향한다. 월말 결식 방지를 위해 하루 3만원을 초과하는 결제는 월 2회까지 가능하다.구는 신청자 명단과 지원 자격을 확인한 뒤 오는 16일부터 배달 서비스를 시행하고 배달비 우대권을 대상 아동 휴대전화로 발송할 예정이다. 이후에는 전월 20일까지 신청을 받아 다음 달 1일마다 우대권을 지급한다.구는 아동급식카드 외에도 도시락 배달, 지역아동센터 단체 급식 등으로 식사를 지원하고 있다. 겨울방학에 대비해 다음 달 3~16일 집중 신청 기간을 거쳐 급식 지원 공백을 최소화할 계획이다.이기재 양천구청장은 “이번 배달 서비스 도입으로 아이들의 식사 선택 폭이 넓어지고 주변 시선에 대한 부담 없이 원하는 음식을 즐길 수 있길 바란다”며 “앞으로도 아동들이 끼니 걱정 없이 건강하게 성장할 수 있도록 급식 지원을 더욱 세심하게 살피겠다”고 말했다.김주연 기자