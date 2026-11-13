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종로구, 세관·봉제조합과 국산 둔갑 ‘라벨갈이’ 막는다

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서울본부세관·서울의류봉제협동조합과 MOU


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종로구청 전경
종로구청 전경


서울 종로구가 저가 수입의류를 국산으로 둔갑시키는 불법 ‘라벨 갈이’를 근절하기 위해 나섰다.

구는 13일 서울본부세관, 서울의류봉제협동조합과 지역 의류·봉제 산업 생산 기반과 일자리를 지키기 위해 업무 협약을 맺었다고 밝혔다.

구는 이번 협약으로 불법 ‘라벨 갈이’에 공동 대응하고 제조 기업이 공정하게 경쟁하는 환경을 조성할 방침이다. 원산지를 속인 수입 의류는 ‘한국산’이라는 브랜드 신뢰를 훼손하고 소비자의 합리적 선택을 방해한다고 구는 짚었다.

협약에 따라 세 기관은 불법 라벨 갈이 행위 정보를 공유하고, 의류 원산지 표시 위반 행위를 합동 단속한 뒤 사후 관리까지 책임진다. 제조 기업 애로 사항을 발굴하고 지원 사업과 연계한다.

서울본부세관 수출입·단속 정보, 종로구 지역 산업 정보, 서울의류봉제협동조합의 업계 동향과 현장 정보를 모아 단속 실효성을 높인다.

유찬종 구청장은 “봉제는 종로의 골목에서 수십 년 동안 주민의 삶을 지탱해 온 지역 대표 산업”이라며 “구도 현장의 목소리를 듣고 필요한 지원을 이어 가겠다”고 밝혔다.

김주연 기자
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