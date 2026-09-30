강동, 고덕동 리틀야구장 대신 열린 잔디공원 조성…주민 뜻 결실

서울시·서울주택도시개발공사(SH)에 건의
서울 강동구는 고덕강일 공공주택지구 일대에 추진되던 리틀야구장 조성 계획이 근린공원으로 변경됐다고 30일 밝혔다.
이날 구에 따르면 국토교통부는 지난 29일 이 같은 내용을 담은 ‘제15차 서울고덕강일 공공주택지구 지구계획 변경’을 고시했다. 해당 부지는 리틀야구장 대신 주민 누구나 이용할 수 있는 개방형 공원으로 조성된다.
기존 사업시행자인 서울주택도시개발공사(SH)는 고덕동 360 일대 약 2만 8000㎡ 규모 부지에 리틀야구장 2면을 조성하는 계획을 추진해왔다. 반면 주민들은 이용 대상이 한정되는 체육시설보다 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 잔디공원 조성을 요청해왔다.
구는 서울시와 SH에 주민 의견을 전하고 리틀야구장 조성 필요성 재검토와 도시계획시설 변경을 지속해 건의했다. 구는 주민이 체감할 수 있는 열린 휴식공간이 필요하다는 점을 강조했다.
그 결과 시는 구의 의견을 반영해 부지를 체육시설에서 공원으로 변경하는 지구계획 변경을 요청했다. 국토교통부는 변경안을 최종 승인·고시했다. 앞으로 조성될 근린공원은 잔디마당 등을 갖춘 개방형 휴식공간으로 꾸며진다.
송현주 기자
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