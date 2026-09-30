서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

서울 가을밤 걷고, 포인트도 챙기세요

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

용산구, ‘한남 재정비촉진지구 지역난방 안정 공급

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

성동, 스마트쉼터 50곳 ‘히어링루프’ 개선

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

종로 댕댕이들, 목줄 풀고 제대로 논다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

관악구, 1인 가구 밀집지에 음식물 쓰레기 바로 버리는 ‘RFID종량기’

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기
서울 관악구는 청년이나 1인 가구도 편리하게 음식물쓰레기를 배출할 수 있도록 RFID(무선인식) 음식물류 폐기물 종량기 40대를 무상 지원한다고 30일 밝혔다.


  •
관악구 RFID 음식물류 폐기물 종량기
서울 관악구에 설치된 RFID(무선인식) 음식물류 폐기물 종량기 모습.
관악구 제공


구는 “7월 말 기준 관악구의 1인 가구 비율은 64.0%로 서울 자치구 중 가장 높다”며 “이에 그간 대규모 공동주택을 중심으로 보급해 온 RFID 종량기를 원룸, 오피스텔, 도시형생활주택, 청년주택 등 1인 가구가 밀집한 소형 주거시설까지 확대한다”고 설명했다.

RFID 종량기는 세대별 전용 카드를 인식하고, 쓰레기 무게를 자동으로 계량해 배출량만큼 수수료를 부과한다. 종량제 봉투에 모아둘 필요 없이 발생할 때마다 배출할 수 있어 배출량이 적은 청년·1인 가구에 적합하다.

구는 20가구 이상 공동주택 등 1인 가구가 주로 거주하는 주거시설 중 지원 대상을 선정한 뒤 종량기 구입·설치비를 전액 지원한다. 관리단이나 입주자대표회의 구성 여부, 가구 수, 설치 공간이나 전원 확보 여부 등 현장 여건을 종합 검토한 뒤 지원 대상을 선정할 계획이다. 설치 대수는 60가구당 1대다.

사업 참여를 희망하는 주택은 10월 16일까지 신청서, 종량기 설치 동의 확인 서류, 설치 장소 사진 등 구비서류를 갖춰 구청 청소행정과에 방문하거나 등기우편으로 제출하면 된다.

박준희 구청장은 “변화하는 주거 행태와 생활 방식에 맞춘 생활 밀착형 행정이 중요하다”며 “올바른 배출 문화 정착과 음식물쓰레기 감량으로 이어질 수 있도록 맞춤형 자원순환 정책을 지속 확대하겠다”고 밝혔다.

김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“학생 와야 신촌 다시 살아나” 청년에 로그인하는

박운기 구청장 두 번째 간담회

배봉산 노을 속에 펼쳐진 음악회… 선물 같았던 동대

노을음악회 즐긴 최동민 구청장

송파 석촌호수서 어르신 한마당

태권도시범·퓨전국악·트로트공연 서강석 청장 “헌신과 노고 감사”

용산구, ‘한남 재정비촉진지구 지역난방 안정 공급’

용산구, 한국지역난방공사-한남2·3·4·5구역 조합

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr