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“노래로 전하는 제2의 청춘”…강서구, 구립실버합창단 창단 단원 모집

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11월부터 매주 수요일 정기 연습

서울 강서구는 어르신의 건전한 여가생활을 지원하기 위해 ‘강서구립실버합창단’을 11월에 창단한다고 30일 밝혔다.


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강서구립 실버합창단 창단
서울 강서구립 실버합창단 창단 단원 모집
강서구 제공


구는 운영에 앞서 창단 첫 단원이 될 어르신을 10월 12일까지 모집한다. 인원은 총 48명 이내다. 음악 열정을 가진 65세 이상 80세 이하라면 누구나 참여할 수 있다. 남녀 혼성으로 운영되며 소프라노와 알토, 테너, 베이스를 모집한다.

참여를 원하는 경우 12일 오후 6시까지 신청하면 된다. 구 홈페이지에서 응모원서와 이력서 등 서식을 내려받아 작성한 뒤 강서구청 문화예술과를 방문하거나 이메일로 제출하면 된다. 가창 실기와 면접 심사를 거쳐 최종 합격자를 선발할 예정이다.

선발된 단원들은 11월 4일부터 연습에 들어간다. 정기 연습은 강서아트리움 4층 다목적실에서 매주 수요일 진행된다. 12월에는 창단식을 개최하고 연 1회 정기 연주회나 주요 행사, 각종 경연대회에서도 활동할 계획이다.

진교훈 구청장은 “구립실버합창단이 어르신들에게 제2의 청춘을 노래하는 기회가 되고, 지역사회에는 따뜻한 울림과 화합을 전하길 기대한다”고 말했다.


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진교훈 서울 강서구청장
진교훈 서울 강서구청장


김주연 기자
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