중랑 대도약 위한 ‘주민공약평가단’

평가단 35명 위촉 후 1차 회의 개최

공약 조정안 적정성 등 심의·권고



류경기 중랑구청장이 지난 7일 구청에서 열린 주민공약평가단 1차 회의에 참석해 인사말을 하고 있다.

중랑구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 중랑구는 지난 7일 주민공약평가단 35명을 위촉하고 1차 회의를 개최했다고 12일 밝혔다. 민선 9기 공약 실천 계획을 주민 시각에서 점검하기 위해서다.평가단은 공약 수립 단계부터 참여해 사업 실현 가능성과 공약 조정의 적정성을 살펴보고 실천 계획에 대한 개선 방안을 제시한다. 한국매니페스토실천본부가 18세 이상 구민을 대상으로 성별·연령·지역 등을 고려해 구성원을 선정했다.민선 9기 공약은 ‘최고의 교육도시, 성장하는 자족도시, 문화와 복지로 모두가 행복한 도시’라는 구정 목표 아래 교육, 경제·도시 개발, 교통, 주거 환경, 문화, 복지, 걷기 좋은 도시 등 7대 분야 70개 사업으로 구성됐다. 평가단은 21일 2차 회의에서 소관 부서와 질의응답을 진행하고 다음 달 4일 3차 회의에서 공약 조정안의 적정성을 심의해 실천 계획 개선을 위한 권고안을 마련한다. 구는 평가단의 조정 사항과 권고안을 12월 중 구청 홈페이지에 공개할 계획이다.류경기 구청장은 “주민공약평가단이 공약 사업을 꼼꼼히 살펴보고 다양한 의견을 제시해 주시길 바라며 평가단 의견을 충실히 반영하겠다”고 말했다.유규상 기자