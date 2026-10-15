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강원 화천군 간동고등학교에서 14일 열린 지역 어르신 초청 행사에서 노인 대학 어르신이 키캡 만들기를 체험하고 있다.
화천 연합뉴스


강원 화천군 간동고등학교에서 14일 열린 지역 어르신 초청 행사에서 노인 대학 어르신이 키캡 만들기를 체험하고 있다.

화천 연합뉴스
2026-10-15 19면
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