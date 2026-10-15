이광희 서울시의원, 강서양천교육지원청장과 간담회… “지역 학교 현안 해결에 힘 모을 것”

강서양천교육지원청 방문, 지역 학교 교육환경 개선 현안 논의

학교시설 개선·학생 안전 등 교육 현장의 주요 과제 공유

“교육지원청과 긴밀한 협력 이어가며 학교 현안 해결에 최선 다할 것”



이광희 의원(더불어민주당·양천3)은 지난 14일 강서양천교육지원청을 방문해 교육지원청장과 간담회를 가졌다. 서울시의회 제공

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서울시의회 교통위원회 소속 이광희 의원(더불어민주당·양천3)은 지난 14일 강서양천교육지원청을 전격 방문해 교육지원청장과의 긴산한 간담회를 주재하며 관내 각급 학교가 마주한 시급한 현안들을 꼼꼼히 짚어보고, 앞으로 수준 높은 교육 여건을 조성하기 위해 양 기관이 더욱 견고한 공조 체계를 유지하기로 뜻을 모았다.이번에 성사된 소통 자리는 일선 학교 현장의 목소리를 바탕으로 대두되는 각종 교육 현안을 허심탄회하게 공유하고, 학생들이 언제나 안심하며 머물 수 있는 쾌적하고 안전한 배움터를 구축하기 위해 서울시의회 차원과 교육지원청 간의 실효성 있는 상생 협력 대책을 심도 있게 다듬고자 마련됐다. 이 자리에서 이 의원은 지역 내 각 학교들이 지닌 낙후된 교육환경을 전면적으로 손봐야 할 당위성을 거듭 역설하면서, 교내 노후 시설의 대대적인 정비 및 학생들의 안전을 위협하는 요소들의 선제적 차단 등 당면한 과제들을 두고 다양한 해법을 제안했다.특히 개별 학교가 처한 고유한 환경과 현장 구성원들의 생생한 요구를 정책 수립 과정에 빠짐없이 녹여내어 보여주기 식이 아닌 실질적이고 체감할 수 있는 변화를 이끌어내기 위해서는, 일회성이 아닌 지속적인 관심과 유관 기관 간의 유기적인 협력이 무엇보다 핵심이라는 데 참석자 모두가 깊은 공감대를 형성했다.이 의원은 “학교의 문제는 학생과 학부모, 교직원들이 일상에서 직접 겪는 문제인 만큼 현장의 목소리를 세심하게 살피는 것이 중요하다”라며 “학교마다 필요한 시설과 교육환경이 다른 만큼 지역별·학교별 여건에 맞는 개선 방안을 마련해야 한다”고 강조했다.이어 “교육환경 개선은 서울시의회의 노력만으로 해결하기 어려운 만큼 교육지원청과의 긴밀한 소통과 협력이 무엇보다 중요하다”라며 “지역 학교의 현안이 신속하게 검토되고 필요한 지원으로 이어질 수 있도록 지속적으로 협의하겠다”라고 밝혔다.또한 이 의원은 “앞으로도 학교 현장을 직접 찾아 학생과 학부모, 교직원들의 의견을 듣고, 교육지원청과 함께 해결 방안을 모색하겠다”라며 “특히 예산 지원이 필요한 학교 환경개선 사업은 2027년도 예산 편성 과정에서도 적극적으로 챙기겠다”고 말했다.마지막으로 이광희 의원은 “우리 아이들이 안전하고 쾌적한 환경에서 배우고 성장할 수 있도록 하는 것은 지역사회 모두의 책임”이라며 “강서양천교육지원청과 긴밀한 협력 관계를 이어가며 지역 학교의 교육환경 개선과 현안 해결에 최선을 다하겠다”고 강조했다.류정임 리포터