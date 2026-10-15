서울Pn

검색

91개국 디자인 해법 서울에 모였다…‘서울디자인위

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“후기만 믿고 맡겼는데”…서울시, 무등록 펫시팅

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

강북구, 삼양사거리 노후건축물 부지가 매력정원으로

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

양천구, ‘서울시 지적측량 경진대회’ 2년 연속

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

평택시, 40~70대 구직자 ‘일자리박람회’ 개최…1,205명 모집

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

하남시_경기도5070일자리박람회 포스터 원고 594x8


경기 평택시가 중장년 구직자의 재취업을 지원하기 위해 오는 20일 오후 1시부터 4시까지 이충문화체육센터에서 경기도와 공동으로 ‘평택시 중장년+경기도 5070 일자리박람회’를 연다.

지난해에 이어 두 번째 추진하는 중장년층 특화 채용 행사로, 총 47개 기업이 참여해 1205명을 모집할 예정이다. 모집 분야별로는 ▲제조·생산·포장 분야 18개 기업 450명 ▲운전·물류·안전관리 분야 11개 기업 422명 ▲조리·미화·서비스 분야 18개 기업 333명을 모집한다.

평택고용복지플러스센터, 평택시니어클럽 등 관련 기관이 참여해 일자리 지원사업을 홍보하고 맞춤형 취업 상담과 직업훈련 안내 등 다양한 서비스도 제공한다.

취업지원관에서는 인공지능(AI)을 활용한 이력서 작성 지원과 이력서 사진 촬영 서비스를 제공해 구직자가 현장 면접에 활용할 수 있도록 돕는다.

최원용 시장은 “구직자에게는 새로운 일자리를 찾는 기회가 되고, 지역 기업에는 필요한 인재를 만나는 자리가 될 것으로 기대한다”고 말했다.


안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

오세훈 “서울 25개 자치구 현안 언제든 함께 논의

이승로 “시민 체감할 수 있는 실질적 행정 변화”

“100가지 꿈, 현실이 된다”… 구민 제안서 출발

김동욱 구청장 ‘공감 토크’ 진행

재건축·세제 등 67개 공약 발표한 강남

김현기 구청장 취임 100일 청사진

은평 “수요일엔 동네에서 교수님 특강 어때요”

수요순회특강… 건강·대중문화 등 김미경 “대학과 지역연계 넓힐것”

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr