경북도의회 정책연구위원회, 2026년 역량 강화 워크숍 개최

입법정책개발 역량을 높이고 상호간 의정활동 소통의 시간 가져

‘웰니스 루틴’과 ‘미술심리’ 접목, 의정 역량·정책 공감대 강화

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경상북도의회 제11기 정책연구위원회(위원장 백순창)는 지난 14일 정책연구위원과 경상북도의회 의장, 경상북도지사, 외부 전문가, 관계 공무원 등 40여명이 참석한 가운데 ‘2026년도 정책연구위원회 워크숍’을 개최했다.이번 워크숍은 바쁜 의정활동 속에서 의원들의 심신을 돌보고, 다양한 관점에서 도민의 삶을 이해함으로써 현장 중심의 정책개발 역량과 도민 공감 능력을 높이기 위해 마련됐다.이날 주요 프로그램은 지속 가능한 의정활동을 위한 웰니스 특강과 예술적 접근을 통한 정책 공감 특강으로 구성됐다.먼저, ‘건강한 의정활동을 위한 웰니스 루틴’ 특강에서는 일상에서 실천할 수 있는 건강관리 방법과 자기 돌봄의 중요성을 살펴보고, 활력 있는 의정활동을 이어가기 위한 실천 방안을 모색했다.이어 ‘미술심리로 만나는 의정활동의 마음치유와 정책공감 통찰’ 특강에서는 아트앤마인드(Art ＆ Mind) 기법을 활용해 감정과 생각을 이해하고, 다양한 관점에서 타인의 경험과 삶을 바라보는 시간을 가졌다. 이를 통해 도민의 목소리를 보다 깊이 이해하고, 정책 수요자의 입장에서 문제를 바라보는 공감과 통찰의 중요성을 되새겼다.백순창 정책연구위원회 위원장은 이날 인사말을 통해 “도민이 실질적으로 체감할 수 있는 정책을 만들기 위해서는 의원들의 건강한 활력과 따뜻한 정책 감수성이 무엇보다 중요하다”며, “치열한 의정 현장에서 잠시 벗어나 스스로를 돌아보는 이번 시간이 도민의 목소리에 더 깊이 귀 기울이고 공감대를 넓히는 재충전의 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.이어 “제11기 정책연구위원회는 앞으로도 의원들의 열정적인 연구 활동을 전폭적으로 지원하고, 현장의 생생한 목소리를 반영한 실효성 있는 정책 대안으로 경상북도의 미래 발전을 이끌어 가겠다”고 강조했다.김희수 경상북도의회 의장은 축사를 통해 “이번 워크숍이 정책연구위원들의 전문 역량을 한층 높이고, 도민과 소통하는 열린 의정을 실현하는 마중물이 되기를 기대한다”며, “앞으로도 도민의 다채로운 목소리를 정책에 충실히 녹여내어 지역 현안을 해결하고 지방자치를 한 단계 도약시키는 데 힘써 주시길 바란다”고 당부했다.한편, 경상북도의회 제11기 정책연구위원회는 앞으로도 다채로운 연수 프로그램과 현장 중심의 연구를 이어가며 의원들의 입법·정책 역량을 극대화하고, 도민의 삶의 질 향상과 지역 발전에 기여할 실질적인 정책 대안을 지속적으로 발굴해 나갈 방침이다.김지수 리포터