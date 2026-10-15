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김성수 경기도의회 교육행정위원장, 경기도교육청 중증장애인생산품 구매 박람회 참석

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▲김성수 경기도의회 교육행정위원장이 지난 13일 경기도교육청이 개최한 ‘2026 중증장애인생산품 구매 박람회’에 참석해 부스에 전시된 생산품을 살펴보고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회 교육행정위원회 김성수 위원장(더불어민주당, 안양1)은 지난 13일 경기도교육청이 개최한 ‘2026 중증장애인생산품 구매 박람회’ 현장을 찾아 전시된 생산품을 살펴보고 참여 관계자들을 격려했다.

경기도교육청은 도내 중증장애인생산품을 알리고 판로를 지원하기 위해 지난 2017년부터 매년 구매 박람회를 열고 있다. 특히 올해는 현장 박람회와 더불어 온라인 구매 박람회를 병행 운영해 구매 접근성을 한층 높였다. 이날 현장 박람회에는 경기도장애인생산품판매시설을 비롯해 도내 47개 장애인생산품 생산시설이 참여해 사무용품, 생활용품, 식료품 등 다양한 품목을 선보였다.

현장 부스를 둘러본 김성수 위원장은 “중증장애인생산품 구매는 단순히 물품을 구입하는 것을 넘어 장애인의 일할 기회를 넓히고 경제적 자립을 뒷받침하는 중요한 실천”이라며 “제품의 품질과 가치를 알리고 공공기관을 비롯한 사회 전반에서 꾸준한 구매가 이뤄질 수 있도록 관심과 참여를 확대해야 한다”고 강조했다.

이어 김 위원장은 “특히 올해는 온라인 구매 기회까지 마련하였는데, 중증장애인생산품의 판로를 넓히고 사회적 인식을 개선하는 데 큰 의미가 있을 것”이라며 “경기도의회 교육행정위원회도 중증장애인생산품 구매가 교육청과 직속기관, 일선 학교에서 일상적인 소비로 자리 잡을 수 있도록 지속적으로 관심을 갖겠다”고 밝혔다.


양승현 리포터
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