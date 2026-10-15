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백승기·이주현 경기도의원, 안성 문화의 미래를 함께 그리다

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▲경기도의회 백승기 의원과 이주현 의원이 13일 도의회 안성상담소에서 안성문화원 관계자들과 지역 문화 발전을 위한 정담회를 주재하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회 백승기 의원(더불어민주당, 안성2)과 이주현 의원(더불어민주당, 안성1)이 안성 지역의 문화 발전 방안과 현안을 논의하기 위해 지역 문화예술계와 머리를 맞댔다.

두 의원은 지난 13일 경기도의회 안성상담소에서 안성문화원 관계자들과 정담회를 개최하고, 지역 문화예술 활성화와 문화자원 활용 방안, 시민들의 문화 향유 기회 확대 등에 대한 다양한 의견을 청취했다.

이날 참석자들은 안성문화원이 지역의 전통문화를 계승하고 문화예술의 거점 역할을 충실히 수행할 수 있도록 실효성 있는 지원과 긴밀한 협력 방안을 심도 있게 논의했다.

백승기 의원과 이주현 의원은 정담회를 마치며 “지역의 고유한 문화와 전통을 계승하고 발전시키는 것은 지역의 정체성을 확립하고 시민들의 삶의 질을 높이는 데 매우 중요한 역할을 한다”며 “현장의 목소리에 귀 기울이고 안성의 문화예술이 더욱 활성화될 수 있도록 지속적으로 관심을 갖고 소통하겠다”고 밝혔다.

이어 두 의원은 “앞으로도 지역 문화예술 관계자들과 긴밀히 협력해 현장의 어려움을 살피고, 안성의 문화적 가치가 널리 확산될 수 있도록 의정활동에 최선을 다하겠다”고 강조했다.


양승현 리포터
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