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최민 경기도의원, 광명 돔구장 유치, 경기도가 함께 뛰어야

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▲최민 경기도의원과 심상록 의원이 경기도 체육진흥과 관계자들과 광명 돔구장 후보지 공모 대응 방안을 논의하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회 경제노동위원회 최민 부위원장(더불어민주당, 광명2)은 14일 심상록 의원(더불어민주당, 광명1)과 함께 이길상 경기도 체육진흥과장과 돔구장 후보지 공모 대응방안을 논의하고, 광명의 대규모 돔구장 유치를 위한 경기도의 적극적인 역할과 지원방안 검토를 촉구했다.

이날 최 부위원장은 광명이 5만 석 규모의 대규모 돔구장 유치를 준비하고 있다는 점을 밝히고, 도내 후보지 선정 절차와 평가방식, 민간투자 참여 근거 및 향후 재정 지원 가능성을 집중 점검했다.

최 부위원장은 경기도가 도내 후보지를 심사하고 선정하는 기본적인 역할에 그치지 않고, 중앙정부의 공모 과정에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 실효성 있는 지원 방안을 마련해야 한다고 목소리를 높였다. 특히 타 광역자치단체의 사업 추진 의지와 예산 참여 계획을 면밀히 파악해 경기도의 대응 방향을 구체화해 줄 것을 요청했다.

또한 본격적인 사업비 투입 시점의 재정 여건을 점검해야 한다는 지적에 대해, 공모 준비 단계부터 도의 참여 방향을 검토해야 한다고 역설했다. 타 시도의 지원 수준에 비해 경기도의 참여 의지가 명확히 드러나지 않을 경우 공모 경쟁력 저하로 이어질 수 있다는 취지다.

광명 후보지의 입지적 여건과 관련해서는 광명·시흥 신도시 및 인근 개발지역의 풍부한 배후수요를 언급하며, 주변 인구와 이용 수요가 평가 과정에 충실히 반영돼야 한다고 당부했다. 아울러 사업 타당성과 민간투자 의향을 뒷받침할 객관적 자료를 철저히 갖춰 유치 실현 가능성을 높여야 한다고 논의했다.

시설 준공 이후의 사후 운영 방안에 대해서도 심도 있는 의견이 오갔다. 최 부위원장은 스포츠 경기 활용과 관련한 의향서가 지속 가능성을 입증하는 핵심 자료가 될 수 있는지 점검하는 한편, 기존 구단의 이전 문제는 지역 연고와 팬들의 이해관계가 깊게 얽혀 있는 사안인 만큼 신중한 접근이 필요하다고 짚었다.

최 부위원장은 “팬들, 지역 연고라는 게 굉장히 큰 것이기 때문에 쉽지 않다”며 “단순히 경제 논리로 움직일 수 있는 사안이 아니다”라고 지적했다.

함께 참석한 심상록 의원도 공연과 스포츠를 복합적으로 활용할 수 있는 지속 가능한 운영 기반 마련의 중요성을 강조했다. 심 의원은 엔터테인먼트 기업 등의 시설 이용 의향을 선제적으로 확보하고, 경기도가 관련 기업들과의 협력 가능성을 적극적으로 모색해야 한다고 덧붙였다.

이에 대해 경기도 측은 후보지 평가에서 지속적인 운영 가능성이 매우 중요하며, 민간투자 의향과 운영 파트너 확보 등이 탄탄한 사업계획을 뒷받침할 수 있다고 설명했다. 아울러 도내 후보지 선정과 관련해 전문가 심사위원회를 구성해 서면심사, 현장평가, 발표평가를 차례로 거치는 방안을 구상 중이라고 밝혔다.

최 부위원장은 돔구장 유치가 광명의 미래를 가를 중요한 분기점이라며 경기도의 각별한 관심과 협력을 거듭 당부했다. 이어 도지사 면담을 추진하는 한편, 향후 도정질문 등을 통해 도의 구체적인 지원 의향을 거듭 확인하겠다는 뜻을 내비쳤다.

양승현 리포터
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자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr