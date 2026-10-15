한운옥 경기도의원, 경기도교육청 ‘명예교권보호전담관’ 위촉…“교원 교육권 보장과 대응 시스템 안착 주력”



▲경기도의회 교육기획위원회 한운옥 의원(오른쪽)이 15일 도의회 의원실에서 경기도교육청 교권보호단 관계자로부터 ‘명예교권보호전담관’ 위촉장을 전달받고 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 교육기획위원회 한운옥 의원(더불어민주당, 수원3)이 15일 도의회 의원실에서 경기도교육청 교권보호단으로부터 ‘명예교권보호전담관’ 위촉장을 받고 일선 현장의 교권 보호를 위한 본격적인 활동에 돌입했다.앞서 경기도교육청은 악성 민원과 교권 침해 사안으로부터 교원을 실질적으로 보호하기 위해 지난 8월 ‘교권보호전담관’을 정식 출범했다. 현재 도교육청은 사안 초기 접수부터 긴급 현장 지원, 맞춤형 사안 종결까지 아우르는 ‘5단계 현장 대응 시스템’을 구축해 가동 중이며, 제도의 현장 안착을 돕고 실효성 있는 입법·정책 협력을 도모하고자 명예교권보호전담관 제도를 병행 운영하고 있다.이날 위촉장을 받은 한운옥 의원은 “학교 현장에서 교사들이 본연의 가르치는 일보다 무분별한 특이 민원과 분쟁 대응에 시달리며 교육에 대한 자긍심을 잃어가는 현실이 매우 안타깝다”며 “선생님이 안심하고 가르칠 수 있는 환경이 조성되지 않는다면 공교육의 신뢰와 학생들의 안정적인 학습권 역시 담보될 수 없다”고 밝혔다.이어 한 의원은 “새로운 대응 제도가 현장에 또 다른 행정 업무 부담으로 전가되어서는 안 된다”며 “도교육청의 5단계 대응 체계가 실제 위기 상황에서 교원을 즉각 보호하고 사안을 원스톱으로 해결해주는 든든한 방패 역할을 다하고 있는지 꼼꼼히 점검하겠다”고 강조했다.끝으로 한운옥 의원은 “명예교권보호전담관으로서 현장의 목소리를 가장 가까이에서 경청하고, 교사와 학생, 학부모 모두가 상호 신뢰 속에서 존중받는 학교 문화를 정착시키는 데 앞장서겠다”며 “경기도의회 교육기획위원회 위원으로서 교원이 교육활동에만 전념할 수 있도록 제도적 기반을 강화하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.양승현 리포터