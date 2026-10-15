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김진후 경기도의원 “호스피스 현장의 헌신, 경기도의 각별한 관심과 지원으로 이어져야”

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▲경기도의회 김진후 의원이 15일 아주대학교병원 별관에서 열린 ‘호스피스의 날 기념식’에서 축사를 하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회 김진후 의원(국민의힘·비례)이 15일 아주대학교병원 별관에서 개최된 ‘호스피스의 날 기념식’에 참석해 의료진과 자원봉사자들의 노고에 감사의 뜻을 전하고, 호스피스 현장에 대한 경기도 차원의 관심과 지원을 당부했다.

이날 축사에 나선 김진후 의원은 조재호 아주대학교병원장과 이현우 센터장을 비롯한 현장 관계자들에게 감사를 표하며 “의료진의 헌신과 자원봉사자·활동가들의 손길이 오늘의 호스피스를 만들어왔다”고 말했다.

이어 김 의원은 “따뜻하게 잡아주는 손과 말없이 곁을 지켜주는 시간이 환자와 가족에게 큰 위로가 된다”며 “우리 모두에게 필요한 사랑과 돌봄이 다음 세대까지 이어지도록 사회가 함께 뒷받침해야 한다”고 강조했다.

아울러 김 의원은 지난 3월 ‘경기도 호스피스 및 완화의료 지원 조례’ 일부개정을 통해 호스피스 전문인력 및 자원봉사자의 교육·훈련을 뒷받침할 수 있는 근거가 마련됐다는 점을 짚으며 “제도적 기반이 현장에서 체감할 수 있는 지원으로 이어지도록 경기도의회와 경기도가 함께 힘써야 한다”고 밝혔다.

끝으로 김진후 의원은 “매년 호스피스의 날을 계기로 경기도가 자원봉사 현장의 목소리에 더욱 귀 기울이고, 각별한 관심과 지원을 이어가기를 바란다”고 덧붙였다.


양승현 리포터
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