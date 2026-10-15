가평군, ‘소나무재선충 특별방제구역’ 지정…추미애 지원 약속 나흘 만



추미애 경기도지사가 9일 모범적인 소나무재선충병 방제지로 알려진 남이섬을 찾아 서태원 가평군수 등과 함께 소나무 군락지를 둘러보고 있다. 경기도 제공

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산림청이 13일 경기도 가평군을 ‘소나무재선충병 특별방제구역으로 지정하는 고시안 행정예고’를 공고했다. 추미애 경기도지사가 적극 지원을 약속한 지 나흘 만에 전격 지정됐다.산림청은 공고에서 소나무재선충병의 확산 방지를 위해 가평군 전 지역인 8만4,366㏊(산림면적 6만8,332㏊)를 특별방제구역으로 지정할 예정이라고 밝혔다. 지정 기간은 10월 29일부터 해제 고시일까지다.가평군에 따르면 군내 소나무재선충병은 2021년 4,591본에서 2025년 7만 2,507본으로 5년 만에 약 16배 증가했다. 방제 예산도 2021년 8억 2,800만 원에서 2025년 35억 1,800만 원으로 약 4배 증가하며 군 재정에 큰 부담이 되고 있다.소나무재선충병 특별방제구역에 지정되면 연중 방제가 가능하고, 가지줍기 생략 등 방제 절차가 간소화돼 보다 효과적인 방제를 추진할 수 있다. 경기도에서는 지난 8월 양평군이 도내 최초로 소나무재선충병 특별방제구역에 지정됐고, 가평군이 지정되면 두 번째다.추미애 지사는 한글날인 지난 9일 모범적인 소나무재선충병 방제지로 알려진 남이섬을 찾아 서태원 가평군수 등과 재선충 대책을 논의했다.이 자리에서 서 군수로부터 신속한 방제를 위해 특별방제구역으로 지정될 수 있도록 지원해 달라는 요청을 받은 추 지사는 현장에서 김일곤 경기도 산림녹지과장에게 적극 지원을 지시한 바 있다.한편, 추 지사는 소나무재선충병 확산을 막기 위해 발 벗고 나서고 있다. 추 지사는 지난 5일 전담조직(T/F) 구성과 광역 대응 체계 마련 등 강력 대응을 지시한 데 이어 7일에 오산 물향기수목원을 찾아 확산 방지선 설정, 예방백신접종 연구 등을 지시했다.안승순 기자