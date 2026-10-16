서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

91개국 디자인 해법 서울에 모였다…‘서울디자인위

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“후기만 믿고 맡겼는데”…서울시, 무등록 펫시팅

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

강북구, 삼양사거리 노후건축물 부지가 매력정원으로

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

양천구, ‘서울시 지적측량 경진대회’ 2년 연속

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

대전·천안 ‘빵빵 대결’ … 진검 승부

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

17~18일 대전 120곳·천안 53곳

빵의 도시를 자처하는 대전과 충남 천안시가 다양한 빵과 즐길거리로 진검승부를 펼친다. 15일 대전시에 따르면 17~18일 엑스포과학공원 일원에서 ‘2026 대전 빵 축제’가 열린다.

축제에는 지역 빵집 120곳이 참여해 각자 개성을 담은 대표 메뉴를 선보인다. 개막식에서는 15m 크기의 대형 롤케이크 자르기 퍼포먼스가 열린다. 참여 프로그램도 다채롭다. 주 무대에서는 빵 탑 쌓기, 빵 그림 맞히기, 가족 단위 방문객을 위한 ‘빵잼 올림픽’ 등 빵을 매개로 다양한 전시·체험과 공연이 마련된다.

올해 축제 중심은 대전 곳곳 빵집을 한자리에서 만나는 ‘빵 정거장’이다. 5개 구역으로 나눠 방문객이 원하는 빵집을 쉽게 찾을 수 있다. 평소 눈여겨본 빵집 대표 메뉴를 5% 이상 할인해 저렴하게 구매할 수 있다.

천안시의 ‘빵빵데이’는 공교롭게 대전 빵 축제와 일정이 같다. ‘빵빵데이’는 단순히 빵을 사고파는 소비형 축제가 아닌 지역 농축산물과 공연, 체험 등이 어우러진 복합형 문화 축제라고 차별화를 강조한다.

천안종합운동장 일원에서 열리는 행사의 올해 주제는 ‘빵의 왕국에 입국해 다양한 빵을 경험하는 여정’이다. 지역 동네빵집 53개소가 참여해 특색 있는 대표 빵과 우리 쌀을 활용한 제품을 선보인다. 빵 전시관은 베이커리 경연대회 수상작 등 빵의 예술적 가치와 볼거리를 선사한다. 베이킹 체험과 베트남·중국 등 8개국 제과 문화 체험도 가능하다. 충남 지역 한 시민은 “가족이 함께 참여할 수 있는 빵의 행사가 가을의 즐거움을 더할 것 같아 기대된다”고 말했다.


천안 이종익 기자
2026-10-16 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

오세훈 “서울 25개 자치구 현안 언제든 함께 논의

이승로 “시민 체감할 수 있는 실질적 행정 변화”

“100가지 꿈, 현실이 된다”… 구민 제안서 출발

김동욱 구청장 ‘공감 토크’ 진행

재건축·세제 등 67개 공약 발표한 강남

김현기 구청장 취임 100일 청사진

은평 “수요일엔 동네에서 교수님 특강 어때요”

수요순회특강… 건강·대중문화 등 김미경 “대학과 지역연계 넓힐것”

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr