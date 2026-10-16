서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

서울 아파트 ‘토허’ 신청 5개월만에 반등… 강남

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울 도심에서 전국의 가을을 만나다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

금천, ‘G밸리 글로벌 비즈니스 상담회’…기업 기

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

풍물에 들썩, 달리기에 흠뻑 … 허준과 강서의 가

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

지양산 숲길 함께 걷는 ‘양천가족 등산대회’

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

오는 31일 5㎞ 코스·하산 지점서 공연
오는 19일 오전 10시부터 구민 1000명 모집
양천가족 등산대회
이기재(오른쪽) 서울 양천구청장이 지난 ‘양천가족 등산대회’에서 어린이들과 산행을 즐기고 있다.
양천구 제공


서울 양천구는 오는 31일 지양산 일대를 걸으며 가을의 정취를 만끽할 수 있는 ‘2026 양천가족 등산대회’를 연다고 16일 밝혔다.

대회는 2022년부터 매년 개최된 생활체육 행사다. 올해는 등산 코스를 기존 4.5㎞에서 약 5㎞로 늘려 한층 여유롭게 걸으며 가을 풍경을 즐길 수 있다.

등산 구간은 양천중 운동장에서 출발해 까치울터널, 국기봉 반환점, 양천도시농업공원을 거쳐 지양산해맞이마을 유아숲체험원으로 돌아오는 코스다. 전체 산행에는 약 2시간이 걸린다. 주요 구간에 구간별 번호를 부여하고 응급 처치 자격을 갖춘 안전 요원을 배치했다.

하산 지점인 유아숲체험원에서는 버스킹(거리 공연)과 포토존이 운영된다.

참가를 희망하는 구민은 오는 19일 오전 10시부터 인터넷(구글폼)을 통해 신청할 수 있다. 모집 인원은 선착순 1000명이다. 사전 신청을 한 완주자에게는 기념품과 간식을 제공한다.


  •
양천가족 등산대회
양천가족 등산대회 포스터


구는 이번 대회가 열리는 지양산 숲길을 비롯해 양천구의 경계를 따라 걸으며 지역을 즐길 수 있는 ‘양천둘레길’ 6개 코스 총 26.2㎞를 조성해 운영 중이다.

이기재 구청장은 “가족과 이웃이 함께 걸으며 건강도 챙기고, 깊어가는 가을의 정취를 마음껏 느끼는 시간이 되길 바란다”고 말했다.

김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

보고,듣고,챙기는 ‘이수희 동네한바퀴’ [현장 행정

동장·주민과 함께 현장점검

광진 거리서 만나는 한 땀 한 땀의 매력

34개 봉제업체 전시·판매전

풍물에 들썩, 달리기에 흠뻑 … 허준과 강서의 가을

성황리 마친 제24회 허준축제

노원 정비사업 정보 한눈에 본다

홈피에 ‘재개발 NOW ON’ 개설 서준오 청장 “투명성·신뢰 제고”

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr