지양산 숲길 함께 걷는 ‘양천가족 등산대회’

오는 31일 5㎞ 코스·하산 지점서 공연

오는 19일 오전 10시부터 구민 1000명 모집

양천가족 등산대회

이기재(오른쪽) 서울 양천구청장이 지난 ‘양천가족 등산대회’에서 어린이들과 산행을 즐기고 있다.

양천구 제공



양천가족 등산대회

양천가족 등산대회 포스터

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서울 양천구는 오는 31일 지양산 일대를 걸으며 가을의 정취를 만끽할 수 있는 ‘2026 양천가족 등산대회’를 연다고 16일 밝혔다.대회는 2022년부터 매년 개최된 생활체육 행사다. 올해는 등산 코스를 기존 4.5㎞에서 약 5㎞로 늘려 한층 여유롭게 걸으며 가을 풍경을 즐길 수 있다.등산 구간은 양천중 운동장에서 출발해 까치울터널, 국기봉 반환점, 양천도시농업공원을 거쳐 지양산해맞이마을 유아숲체험원으로 돌아오는 코스다. 전체 산행에는 약 2시간이 걸린다. 주요 구간에 구간별 번호를 부여하고 응급 처치 자격을 갖춘 안전 요원을 배치했다.하산 지점인 유아숲체험원에서는 버스킹(거리 공연)과 포토존이 운영된다.참가를 희망하는 구민은 오는 19일 오전 10시부터 인터넷(구글폼)을 통해 신청할 수 있다. 모집 인원은 선착순 1000명이다. 사전 신청을 한 완주자에게는 기념품과 간식을 제공한다.구는 이번 대회가 열리는 지양산 숲길을 비롯해 양천구의 경계를 따라 걸으며 지역을 즐길 수 있는 ‘양천둘레길’ 6개 코스 총 26.2㎞를 조성해 운영 중이다.이기재 구청장은 “가족과 이웃이 함께 걸으며 건강도 챙기고, 깊어가는 가을의 정취를 마음껏 느끼는 시간이 되길 바란다”고 말했다.김주연 기자