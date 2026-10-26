군위, 명품 소나무 가로수길 ‘재선충병 비상’

530그루 고사 위기… 방제 시급



소나무 가로수

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“랜드마크인 소나무 가로수길을 재선충병으로부터 지켜 내야 합니다.” 대구 군위군 군위읍 주민들이 재선충병에 죽어가는 시가지의 명품 소나무 가로수를 살려야 한다며 한목소리를 내고 있다.26일 군위읍 관문인 군청로 70 일대 도로변에서는 잘 가꿔진 소나무 가로수가 온통 빛바랜 붉은색으로 물들어 있었다. 근처 개인 농장의 아름드리 소나무들 역시 재선충병에 고사된 채 방치되다 얼마 전 베어져 나가고 밑동만 남았다.치사율 100%로 ‘소나무 불치병’으로 불리는 재선충병이 전국적으로 확산한 가운데 군위 도심도 팬데믹(대유행)을 피해 가지 못했다. 야근 야산의 소나무 숲 곳곳은 산불이 덮친 것처럼 붉게 타들어 가 있었다.한 주민은 “지난 8월만 해도 푸르렀던 가로수 소나무가 불과 두 달 만에 힘없이 말라 죽고 있다”면서 “이미 재선충병 감염 및 감염 의심 고사목이 상당수 발생해 방제가 늦어질 경우 전체가 사라질 수 있다”고 우려했다.군위군은 2011~16년 5억 7000만원을 투입해 시가지 도로변에 수십 년생 소나무 530여 그루를 심었다. 하지만 이후 관리가 미흡하다는 지적이 잇따른다.군이 재선충병 등 병해충 방제 수간주사와 약제 살포를 제대로 하지 않은 데다 조경수인 소나무 가로수를 예초기로 함부로 가지치기해 수형을 크게 훼손시켰다고 주민들은 주장한다. 군 관계자는 “도심 도로변의 경우 잎 전체가 말라 죽는 게 아니라 아래쪽 일부가 누렇게 변하는 갈변 현상으로 인해 재선충병 피해목은 아닌 것으로 판단된다”면서도 “오는 12월쯤 재선충병 방제 수간주사를 놓을 예정”이라고 말했다.글·사진 대구 김상화 기자