‘연 25조원’ 전남광주 제1금고지기는 농협

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내년부터 4년간·2금고 광주銀

전남광주통합특별시는 26일 금고지정심의위원회를 열어 2027년부터 2030년까지 4년간 통합시 재정을 관리할 차기 금고은행으로 일반회계금고(1금고)에 NH농협은행, 특별회계금고(2금고)에 광주은행을 각각 지정했다.

이번 금고 지정은 통합시 출범 이후 첫 공개경쟁으로, NH농협은행과 광주은행이 참여해 치열하게 경쟁했다.

금고지정심의위는 금융·회계·법률 분야 전문가 등 9명으로 구성됐으며 ▲금융기관의 신용도 및 재무구조 안정성 ▲대출 및 예금금리 ▲지역주민 이용 편의성 ▲금고업무 관리능력 ▲지역사회 기여 및 협력사업 등 5개 분야 14개 세부 항목을 종합적으로 심의·평가했다. 특히 개정된 ‘금고 지정 및 운영 조례’에 따라 기존 금융점포 수 중심의 평가방식과는 달리 27개 시·구·군별 영업점·무인점포·현금자동입출금기(ATM) 분포와 인구 규모가 종합 반영됐다.

일반회계금고로 선정된 NH농협은행은 일반회계와 지역개발기금, 행정통합 재정지원금을 관리하고, 특별회계금고로 선정된 광주은행은 22개 특별회계와 32개 기금을 관리하게 된다.

통합시 재정 규모는 기존 전남·광주 예산에 정부의 행정통합 재정지원금 연간 5조원을 더해 25조원을 넘어설 것으로 전망이다. 서울·경기에 이어 전국 광역자치단체 중 세 번째로 큰 규모다.

이에 따라 이번 금고 지정은 대규모 재정의 안정적 관리와 효율적인 자금 운용을 위한 중요한 기반이 될 전망이다. 특히 안정적인 금고 운영과 효율적인 자금관리를 통해 재정 운용의 건전성을 높이고, 반도체·인공지능(AI) 등 미래전략산업 육성과 지역경제 활성화를 재정적으로 뒷받침하는 데 기여할 것으로 기대된다.


전남광주 홍행기 기자
2026-10-27 17면
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