이영봉 경기도의원 “(재)경기대진테크노파크에 사업 개선안·예산 우선순위 정리 당부”



▲이영봉 경기도의원이 26일 경기도의회 의정부상담소에서 (재)경기대진테크노파크 관계자들과 경기북부 기업지원 및 내년도 예산 현안을 논의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 미래과학협력위원회·예산결산특별위원회 위원이자 제12대 전반기 의정홍보위원장인 이영봉 의원(더불어민주당, 의정부2)은 지난 26일 경기도의회 의정부상담소에서 (재)경기대진테크노파크 권재형 미래성장본부장 및 관계자들을 만나 행정사무감사 요구자료 설명을 청취하고, 경기북부 기업지원 개선 과제와 2027년도 주요사업 예산 편성 현안을 논의했다.이날 (재)경기대진테크노파크 측은 도 위탁·대행사업의 집행 및 정산 현황을 비롯해 기업지원사업 선정 기준과 지역별 지원 실적, 방산혁신센터 및 드론아카데미 운영 현황을 보고했다. 특히 내년도 주요사업 예산이 감액되거나 미반영될 경우 기업지원과 교육 운영은 물론 사업 수행인력 유지에도 차질이 빚어질 수 있다는 우려를 전했다.회의에서는 경기북부 기업의 스마트제조 지원사업 참여 여건도 비중 있게 다뤄졌다. 참석한 관계자들은 전통 제조업 위주인 경기북부의 산업구조를 반영한 평가와 지원이 뒷받침돼야 하며, 일부 평가 과정에 참여하기 위해 기업들이 경기남부 지역까지 이동해야 하는 불편이 있다고 설명했다.이에 이영봉 의원은 “지역별 산업 특성과 사업 형태의 차이를 반영할 수 있도록 문제점과 개선 대안을 구체적으로 정리해 전달해 달라”고 주문하며 “제출자료를 바탕으로 행정사무감사에서 관련 문제를 제기하고 개선 방향을 검토하겠다”는 입장을 나타냈다.이어 방산·드론 분야와 관련해서는 그동안의 교육 성과와 향후 추진계획, 경기국방벤처센터와의 역할 분담 체계를 점검하고, 경기도경제과학진흥원 등 유관기관과의 실무 협력 방안을 모색했다.예산 현안에 대해 권재형 미래성장본부장은 “기관이 수행하는 경기도 사업이 제한적인 만큼 자구 노력과 함께 주요사업을 지속할 수 있는 예산 확보가 필요하다”고 건의했다. 아울러 경기·경기북부지식재산센터 측은 IP담보 중소기업 회생지원, 소상공인 IP역량 강화, IP나래 등 핵심 사업을 설명하고, 국가매칭사업을 포함한 지원사업의 예산 축소 및 미반영에 따른 고충을 전하며 내년도 예산 반영을 요청했다.이영봉 의원은 “현재 집행부의 예산 편성 단계에서는 의회가 개별사업의 반영 여부를 요구하기보다, 기관이 반드시 추진해야 할 사업의 우선순위와 필요성, 적정 소요예산을 명확히 제시하고 담당 부서와 충분히 협의하는 것이 중요하다”고 강조했다.이어 이 의원은 “조직개편과 재정 운용 방향을 고려해 대응하되, 구체적인 근거가 마련되면 이를 토대로 집행부에 현장의 의견을 전달하고 예산 반영에 힘쓰겠다”고 밝혔다.양승현 리포터