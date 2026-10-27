이채명 경기도의원 “경기도 첫 청년친화도시 나와야… 경쟁형 국비사업 참여 길 열어야”



▲이채명 경기도의회 경기도교육청 예산결산특별위원회 위원장. (사진=경기도의회)

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경기도의회 여성가족평생교육위원회 소속이자 경기도교육청 예산결산특별위원회 위원장인 이채명 의원(더불어민주당·안양6)은 지난 26일 경기도 청년정책 담당 부서와 간담회를 열고, 도내 청년친화도시 지정을 위해 시군이 경쟁 선발형 국비 매칭사업에 참여할 수 있도록 경기도 차원의 지원을 촉구했다.이번 간담회는 오는 11월 2일 개최 예정인 경기도 인구정책 관련 회의를 앞두고, 도의 청년정책 추진 현황과 개선 과제를 사전 점검하기 위해 마련됐다.청년친화도시는 「청년기본법」에 근거해 국무조정실이 매년 최대 3곳을 선정하는 제도다. 현재까지 서울 관악구·성동구, 부산 부산진구, 경남 거창군, 전남 순천시, 충남 공주시 등 전국 6개 지자체가 지정돼 있다.이날 회의에서는 경기도의 재정 여건으로 인해 올해 시군의 청년친화도시 공모 신청에 도비를 매칭하지 못한 현황이 공유됐다.이에 이채명 의원은 “도의 재정 상황이 어렵다는 점은 잘 알고 있다”라면서도 “국가가 의무적으로 부과하는 매칭사업과 자치단체가 자율적으로 신청하는 사업, 전국 경쟁을 거쳐 선정되는 매칭사업은 구분할 필요가 있다”라고 짚었다.이어 비교적 적은 규모의 도비 투입으로 국비를 확보할 수 있고 ‘경기도 첫 청년친화도시’라는 상징성도 거둘 수 있는 경쟁 선발형 사업은 시군이 신청할 수 있도록 길을 터줘야 한다며 “내년 예산 편성 과정에 이런 원칙이 반영되도록 적극 건의하겠다”라고 말했다. 아울러 안양시처럼 오랜 기간 청년정책 기반을 다져온 지자체가 최종 지정까지 이어질 수 있도록 경기도가 재정 지원뿐만 아니라 컨설팅 분야에서도 역할을 다해야 한다고 주문했다.청년 어학시험 응시료 지원 등 선착순 방식으로 운영되는 사업의 개선 필요성도 다뤄졌다. 이 의원은 “접수를 시작하자마자 마감되고 제도를 잘 아는 청년이 반복해서 혜택 받는 구조가 나타나고 있다”라며 “한 번도 지원받지 못한 청년에게 기회가 돌아갈 수 있도록 수혜 기준을 손질해야 한다”라고 지적했다. 이에 도 관계자는 소관 부서에서도 선착순 지원 방식과 소득 기준 등을 포함해 관련 사업 전반을 재검토하고 있다고 답했다.인공지능(AI) 전환 시대에 맞춘 청년 일자리 정책 방향에 대한 논의도 이어졌다. 이 의원은 “경기도는 사업체 증가에 힘입어 청년 취업자 수를 지켜왔지만, 최근 청년 고용 지표가 계속 나빠지고 있어 안주할 때가 아니다”라며 “몇 명을 교육했는지가 아니라 교육받은 청년 가운데 실제 취업으로 이어진 사람이 얼마나 되는지까지 확인해야 한다”라고 당부했다. 그러면서 “담당자가 청년과 기업을 직접 연결해 취업까지 이어지도록 돕는 현장형 정책이 필요하다”라고 강조했다.끝으로 이채명 의원은 “청년 기획단이 직접 기획하고 운영한 안양 청년축제처럼 청년이 정책의 주체가 될 때 효과도 커진다”라며 “지역에서 좋은 모델을 만든 뒤 경기도 전역으로 확산하는 방안을 11월 인구정책 회의에서 제안하겠다”라고 밝혔다.양승현 리포터