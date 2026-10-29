이의안 서울시의원 “가을밤 선율 물든 서울한방진흥센터, 동대문구 치유 명소로 거듭나길”

24일 서울한방진흥센터 야간문화행사 ‘한방풍류夜’ 참석… 시민들과 가을밤 낭만 즐겨

“우리 구의 소중한 한방 문화·관광 자원 더욱 빛날 수 있도록 지속적인 관심 보탤 것”



지난 24일 서울 동대문구 제기동 서울한방진흥센터 야외마당에서 개최된 특별 야간문화행사 ‘한방풍류夜’에 참석해 인사말을 하는 이의안 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 이의안 의원(더불어민주당, 동대문구3)은 지난 24일 저녁, 서울 동대문구 제기동 서울한방진흥센터 야외마당에서 개최된 특별 야간문화행사 ‘한방풍류夜’에 참석해 시민들과 소통하며 깊어가는 가을밤의 정취를 함께 즐겼다.이번 행사는 서울약령시와 서울한방진흥센터를 야간에도 머물며 즐길 수 있는 복합 문화·관광 공간으로 활성화하기 위해 마련됐다. 현장에서는 퓨전국악 밴드의 감미로운 버스킹 공연과 다채로운 푸드트럭 먹거리를 비롯해, 박물관 야간 개방과 특별기획전이 어우러져 깊어가는 가을밤의 풍류를 한층 더했다.행사에 함께한 이의안 시의원은 가을 선율 속에서 시민들과 따뜻한 인사를 나누며 소통했다. 이 의원은 “전통 한의약의 지혜가 살아 숨 쉬는 서울한방진흥센터에서 퓨전국악의 아름다운 선율을 들으며 주민 여러분과 함께 가을밤의 낭만을 나눌 수 있어 매우 뜻깊고 기쁘다”고 소회를 밝혔다.이어 이 의원은 “서울한방진흥센터와 서울약령시는 우리 동대문구가 가진 고유하고 소중한 문화·관광 자산”이라며 “많은 분들이 이곳을 찾아 전통 한방문화의 매력을 느끼고 가을밤의 여유를 즐기실 수 있도록 주변의 발전과 활성화를 위해 늘 함께 응원하고 관심을 기울이겠다”고 전했다.류정임 리포터