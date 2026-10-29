“전북-전남 잇는 서해안철도 완성해야”… 호남권 지자체 뭉쳤다

국회에서 5대 과제 발표회

5차 철도망 계획 반영 촉구



호남권 지자체들이 28일 서울 여의도에서 서해안철도 건립을 위해 뭉쳤다. 왼쪽부터 김재준 군산시장, 김의겸·박지원·이개호 의원, 이원택 전북지사, 황기연 전남광주 부시장, 윤준병 의원, 권익현 부안군수, 심덕섭 고창군수, 장세일 영광군수, 이남오 함평군수.

전북도 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

올해 ‘제5차 국가철도망 구축계획(2026~35)’ 확정·고시를 앞두고 호남권 지방자치단체가 뭉쳤다.전북도와 전남광주통합특별시 등은 28일 서울 국회의원회관에서 ‘서해안철도 공동메시지 및 5대 과제 발표회’를 개최했다. 서해안철도는 군산에서 부안·고창·영광·함평을 거쳐 목포까지 이어지는 총연장 110.0㎞ 노선이다. 총사업비는 4조 7919억원이 투입될 예정이다.발표회에는 이원택 전북지사와 황기연 전남광주 행정문화부시장을 비롯해 군산시·부안군·고창군·영광군·함평군 등 5곳 단체장, 국회의원들이 참석했다.발표회는 철도망이 단절된 서해안권의 교통 접근성을 높이고 지역 간 산업·관광·경제 연계를 강화하기 위해 마련됐다. 동해선과 남해선이 완전 개통됐지만 전북-전남을 잇는 서해안은 그간 철도교통 서비스에 소외돼 왔기 때문이다.서해안철도가 연결되면 한반도를 U자형으로 잇는 국가철도망도 완성된다. 인구감소지역의 교통 여건 개선과 지역균형발전을 기대할 수 있다. 또한 서해안철도가 국가 차원의 개발이 진행되는 새만금과 전남광주권 산업거점을 연결하면 물류 경쟁력과 기업 활동, 관광 수요 역시 높아질 것으로 전망된다.서해안권 지자체는 이날 ▲제5차 국가철도망 구축계획 반영 ▲예비타당성조사 공동 대응 ▲노선·역세권 등 사업계획 공동 마련 ▲철도 연계 지역발전 전략 추진 ▲착공까지 이어지는 공동실행체계 구축 등 5대 과제를 공개하고 착공시까지 공동 대응을 선언했다.이 지사는 “교통망을 따라 사람과 경제가 움직이는 만큼 서해안철도가 제5차 철도망 계획에 반드시 반영될 수 있도록 유관 지자체와 함께 대응하겠다”고 말했다.전주 설정욱 기자