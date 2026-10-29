추미애 지사, “소나무재선충병의 신속하고 철저한 방제” 지시



추미애 경기도지사는 9일 남이섬을 방문해 소나무재선충병 방제 현황을 살펴보고 가평군 관계자들과 대응 방안을 논의했다. 경기도 제공

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추미애 경기도지사가 29일 가평을 중심으로 확산하고 있는 소나무재선충병의 신속하고 철저한 방제와 ‘경기도-산림청-시군 합동 TF’ 구성을 지시했다.홍은광 경기도 대변인은 이날 오후 서면 브리핑을 통해 “추미애 경기도지사가 오늘(29일)이 소나무재선충병 확산 방지를 위한 마지막 기회임을 되새기면서 신속하고 철저한 방제 활동을 지시했다”고 전했다.추 지사의 구체적인 지시 사항은 소나무재선충병 확산 방지를 위해 매개충(북방수염하늘소) 비활동기간(9월~이듬해 3월) 내 집중 방제를 추진할 것, ‘경기도 1차 재선충 특별방제기간’을 설정할 것(2026년 11~12월), 재선충병 현황을 담은 기존의 자료에 고해상도 위성 데이터를 융합하여 31개 시군과 적극 공유할 것, 과학적 데이터에 기반한 ‘확산 경로 예측’과 ‘대응 방안’을 수립할 것, 시군별 과거 방제 효과 분석과 지역 여건에 맞는 방제계획 수립 여부를 점검하고, 계획에 따른 방제가 적기에 이행되도록 지도·감독할 것 등이다.또 31개 시군에는 별도로 재선충병 확산지역의 지적공부를 즉시 확인해 토지소유자를 신속하게 파악하고 행정조치 협조 체계를 구축할 것, 그동안의 방제 실적과 방제 전후 피해 확산 현황을 분석하고, 산림청 권장 약제의 실제 예방·방제 효과를 현장에서 확인하여 보고할 것, 분석 결과와 지역 여건을 반영해 물리적 방제와 화학적 방제를 추진할 구체적인 실행계획을 수립할 것, 작업자 안전(설비ㆍ환경ㆍ보호장비ㆍ교육 및 관리)을 철저하게 보장할 것 등을 지시했다.이와 함께 경제부지사를 단장으로 하는 ‘경기도-산림청-시군 합동 TF’를 구성해 도 광역 방제전략을 조속히 수립하고, 기관별 역할과 단계별 대응 절차를 담은 매뉴얼을 마련해 즉시 적용할 것과 신속하고 효과적인 소나무재선충병 방제를 위해 제도 개선을 병행할 것, 소나무재선충병이 ‘재난 및 안전관리 기본법’상 재난에 포함될 수 있도록 입법을 지원하고, 행정·재정 지원 확대를 추진할 것을 지시했다.덧붙여 산림청의 ‘재선충병 특별방제구역’ 지정 과정에서 3개월에 이르는 불필요한 행정 소요기간을 단축해 신속 대응할 수 있도록 산림청과 협의하라고 했다.안승순 기자