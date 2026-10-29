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평택시-삼성전자, ‘반도체 방류수 미량오염물질 선제 관리’ 맞손

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평택시와 삼성전자가 29일 ‘평택시-삼성전자 환경현안 간담회’를 갖고 있다. 평택시 제공


경기 평택시와 삼성전자가 최근 언론 및 사회적 이슈로 떠오른 반도체 방류수 내 미량오염물질(과불화화합물 등) 대응에 선제적으로 나섰다.

평택시와 삼성전자 DS부문은 29일 평택시청에서 ‘평택시-삼성전자 환경현안 간담회’를 갖고 삼성전자 평택캠퍼스 내 과불화화합물(PFAS) 등 미량오염물질 관리 및 저감 대책을 집중 논의했다.

이날 간담회는 최근 환경단체 및 언론을 통해 제기된 반도체 방류수 내 미량오염물질 검출 이슈에 대해 정확한 실태를 공유하고, 시민 불안을 해소할 수 있는 구체적이고 실효성 있는 대응 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

현재 고덕 삼성 배출 방류수는 관련 법률상 배출허용기준의 10~30% 수준으로 관리되고 있으나, 법정 배출허용물질 외 미량오염물질에 대한 시민들의 우려가 존재하는 만큼, 시와 삼성전자는 보다 적극적인 선제 대응이 필요하다는 데 뜻을 모았다.

특히, 국내외 관련기준 강화에 대비해 과불화화합물 및 염소·황산이온 등 미량오염물질에 대한 관리방향에 대해 집중 논의하고 소통과 협업으로 미량오염물질을 관리하기로 했다.

한편 평택시는 방류수에서 서정리천, 평택호로 이어지는 수계의 환경 현황을 모니터링하고, 수질 정보 등을 투명하게 공개할 계획이다.

안승순 기자
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