캠핑카 타고 섬 여행… 신안, ‘섬카’ 띄운다

목포에서 차량 인수·KTX도 할인

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전남광주 신안군과 재단법인 예술섬이 31일부터 12월 28일까지 캠핑카를 활용해 섬 여행과 숙박을 동시에 즐기는 체류형 관광상품인 ‘2026 신안 섬카 시범 사업’을 운용한다.‘섬카’는 섬과 자동차를 결합한 명칭으로 캠핑카를 타고 신안의 주요 섬을 유람하며 숙박까지 한 번에 해결하는 신개념 여행 프로그램이다.이 프로그램은 섬 관광의 대표적인 제약 요소로 꼽혔던 대중교통 불편과 숙박시설 부족 문제를 해결하고 관광객 체류 시간을 늘려 지역 상권 활성화와 민간 소비 촉진을 이끌어내기 위해 기획됐다.관광객은 KTX가 정차하는 목포역 인근에서 차량을 인수한 뒤 육로로 연결된 신안의 주요 섬들을 자유롭게 둘러보고 지정된 장소에 반납하면 된다. 차량 내부에는 캠핑용 탁자와 취사도구 등이 갖춰져 별도 장비 없이도 이용할 수 있으며 평일 이용 시 KTX 결합 10~30% 할인 혜택도 제공된다.재단 관계자는 “시범 운영으로 확보한 만족도와 운행 데이터를 바탕으로 내년 정식 사업 추진 시 서비스를 한층 고도화하겠다”며 “신안을 하루 더 머물고 싶은 명품 휴양지로 만들어 가겠다”고 말했다.신안 임형주 기자