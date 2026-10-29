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캠핑카 타고 섬 여행… 신안, ‘섬카’ 띄운다

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목포에서 차량 인수·KTX도 할인

전남광주 신안군과 재단법인 예술섬이 31일부터 12월 28일까지 캠핑카를 활용해 섬 여행과 숙박을 동시에 즐기는 체류형 관광상품인 ‘2026 신안 섬카 시범 사업’을 운용한다.

‘섬카’는 섬과 자동차를 결합한 명칭으로 캠핑카를 타고 신안의 주요 섬을 유람하며 숙박까지 한 번에 해결하는 신개념 여행 프로그램이다.

이 프로그램은 섬 관광의 대표적인 제약 요소로 꼽혔던 대중교통 불편과 숙박시설 부족 문제를 해결하고 관광객 체류 시간을 늘려 지역 상권 활성화와 민간 소비 촉진을 이끌어내기 위해 기획됐다.

관광객은 KTX가 정차하는 목포역 인근에서 차량을 인수한 뒤 육로로 연결된 신안의 주요 섬들을 자유롭게 둘러보고 지정된 장소에 반납하면 된다. 차량 내부에는 캠핑용 탁자와 취사도구 등이 갖춰져 별도 장비 없이도 이용할 수 있으며 평일 이용 시 KTX 결합 10~30% 할인 혜택도 제공된다.

재단 관계자는 “시범 운영으로 확보한 만족도와 운행 데이터를 바탕으로 내년 정식 사업 추진 시 서비스를 한층 고도화하겠다”며 “신안을 하루 더 머물고 싶은 명품 휴양지로 만들어 가겠다”고 말했다.


신안 임형주 기자
2026-10-30 18면
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