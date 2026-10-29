내년 예산 55.7조… ‘청년AI’ 띄우고 야간경제·주거안정 ‘밑줄쫙’

서울시, 전년대비 8.3%↑ 편성

AI이용 266억·공공임대 2.7만호

여소야대 의회 원안통과 불투명



오세훈 서울시장이 29일 서울시청에서 2027년도 서울시 예산안을 설명하고 있다.

서울시 제공

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서울시가 민선 9기 첫 본예산안으로 올해보다 8.3% 늘어난 약 55조 7000억원을 편성했다. 내년부터 청년에게 인공지능(AI) 이용권을 제공하고, 공공임대주택 2만 7200호를 공급하는 등 청년과 주거에 초점을 맞췄다.오세훈 서울시장은 29일 시청에서 열린 설명회에서 “2027년 예산안은 올해 본예산안보다 4조 2667억원(8.3%) 늘어난 55조 7445억원을 편성했다”면서 “건전 재정을 유지하면서도 시민의 삶과 서울의 미래를 위한 투자는 확대할 계획”이라고 밝혔다.교육청과 자치구 지원 예산 등을 제외한 정책사업비는 31조 5752억원으로 전년 대비 9.0% 늘었다. 정부의 결혼·양육 지원 확대로 국고보조사업 시비 부담이 1조 1700억원 증가했지만, 내년 말 채무 잔액은 올해와 비슷한 11조 5690억원 수준으로 유지할 방침이다.가장 눈에 띄는 건 ‘청년 인공지능(AI) 성장권’ 사업이다. 시는 266억원을 편성해 청년 50만명에게 AI 이용권과 맞춤형 교육을 지원할 예정이다. AI 활용 능력 차이가 취업이나 소득 격차로 이어지지 않도록 막는다는 취지다. 청년취업사관학교에도 460억원을 투입해 AI 인재 4500명을 양성할 계획이다.민선 9기 핵심 과제인 ‘24시간 활력경제’(야간경제)를 본격 추진하기 위한 예산도 포함됐다. 앞서 야간경제를 골목상권에 구현하는 ‘달빛야장’ 사업 최종 대상지로 건대맛의거리 등 6곳을 선정했다. 이번 예산안에는 달빛야장 2기 10곳을 새로 선정하고 지원하기 위해 105억원이 편성됐다. 또 한강공원 임시 야영장 ‘한강 밤핑’ 규모 확대 및 잠원한강공원 일대 수변 야간경관 개선(100억원)을 위한 예산 등도 포함됐다.주거 안정을 위한 투자도 확대한다. 서울시는 1조 1228억원을 투입해 매입형 2만 736가구, 임차형 3100가구, 건설형 3364가구 등 공공임대주택 2만 7200가구 등을 공급한다. 청년 월세 지원 대상도 올해 2만 3000명에서 내년 3만 2000명으로 늘린다. 신속통합기획 2.0과 모아타운·모아주택 등 정비사업에도 231억원을 배정해 민간 주택 공급 추진 속도를 높인다.하지만 118석 중 80석을 더불어민주당이 장악한 시의회에서 ‘오세훈표 예산’이 무사 통과될지는 미지수다. 앞서 시는 추가경정예산안에 청년 AI 지원 목적으로 56억여원을 편성했지만, 시의회가 전액 삭감했다. 당시 시의회는 “사업 취지에는 동의하지만, 세부 계획이 부실하다”고 설명했다. 시의회 다수당인 민주당이 당론으로 추진해온 ‘장애인 권리중심 공공일자리’ 복원 관련 예산이 포함되지 않은 점도 불씨가 될 전망이다. 시의회는 11월 2일부터 행정사무감사와 2027년도 예산안 등 안건을 심의할 예정이다.김주연·김소희 기자