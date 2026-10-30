대한민국 산업수도 울산… ‘세계 1위 수소도시’로 도약한다 [다시 뛰는 부울경]

2028년까지 210㎞ 수소 혈관망 완성

생산부터 활용까지 ‘완벽 밸류체인’



선박·건설기계·잠수함 아우르는

육해공 ‘수소 모빌리티 허브’ 비상



도심 도로를 주행하는 현대로템의 수소 트램 조감도 이미지.

울산시 제공



전국 세 번째 수도 배관 공급 방식의 ‘태화강역 수소충전소’가 2024년 12월부터 운영 중이다. 시간당 80㎏ 충전 규모로 하루 승용차 336대, 버스 76대를 충전할 수 있다.

울산시 제공

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대한민국 산업수도 울산이 미래 에너지 패권을 쥘 ‘2030 세계 최고 수소도시’ 도약을 본격화했다. 연간 100만t(전국 생산량의 50% 이상)의 수소를 책임지는 울산은 기존 산업단지 중심의 제한적 활용을 넘어 도시 전체를 촘촘한 배관망으로 연결하고 육해공을 망라하는 모빌리티 허브를 조성 중이다.생산, 저장, 유통, 활용에 이르는 ‘완벽한 수소 밸류체인’ 구축은 단순한 친환경 정책을 넘어 지역 경제의 체질을 첨단 미래 에너지 클러스터로 재편하는 강력한 경제 부흥 촉매제가 되고 있다.●거미줄 배관망과 청정수소·핵심기술 생태계 완성29일 울산시에 따르면 울산 수소 비전의 첫 단추는 압도적인 인프라 확충과 청정수소로의 패러다임 전환이다. 시는 현재 198.5㎞의 수소 배관망을 2028년까지 295억원을 투입해 210㎞로 확장한다. 북구와 미포국가산업단지 일원에 11.9㎞를 추가 연결해 생산기지와 충전소 등 수요처를 직접 잇고 인공지능(AI) 기반 누출 예측 모니터링으로 전 과정의 안전성을 고도화한다.생산 방식도 획기적으로 바뀐다. 2028년까지 829억원이 투입·조성되는 원전 전력 연계 10㎿급 수전해 설비는 하루 4t(넥쏘 630대 충전 분량)의 청정수소를 생산하며 이산화탄소 90%를 포집하는 탄소포집형 수소생산기지(255억원 투입)도 2029년 가동된다. 부유식 해상풍력 연계 그린수소 생산도 구상 중이다. 핵심인 수전해 기술의 국산화도 가속화되어 현대자동차는 PEM(양성자 교환막) 수전해 국산화율 90%를 목표로 2027년 울산공장에서 스택(셀을 여러 장 쌓아 만든 묶음)을 직접 생산하고 HD현대중공업은 1㎿급 음이온교환막 수전해 스택을 상용화하며 기술 자립을 이끌고 있다.●승용차 넘어 선박·건설기계·방산 아우르는 모빌리티 허브수소 밸류체인의 성과는 전방위적으로 확장된 모빌리티 허브에서 확인된다. 올해 10월 기준 3883대인 수소차와 17곳의 충전소를 2030년까지 각각 5600대, 22개소로 늘린다. 특히 육상 물류의 핵심인 ‘수소전기트랙터’ 3대가 거대한 물류 거점을 잇는 울산~부산·양산 화물운송 구간에 투입돼 실증을 진행 중이다.모빌리티 혁명은 바다와 건설 현장, 방산으로 뻗어간다. 조선·해양 분야에 2030년까지 420억원을 투입해 ‘수소엔진·기자재 육상실증 플랫폼’을 구축하고 무탄소 선박 시대를 연다. 건설 현장에는 고체수소저장합금을 적용한 중대형 수소굴착기(166억원 투입)가 실증을 거치고 있으며, 방산 분야에서도 2029년까지 113억원을 들여 잠수함용 질소 순환형 연료전지를 개발하는 등 육·해·공 모빌리티 인프라를 완성하고 있다. 더불어 2030년까지 수소연료전지 발전 규모를 250㎿로 확대하고 300㎿급 가스터빈 수소혼소 기술(176억원 투입)을 실증해 대규모 고정 수요처까지 확보한다.수소 밸류체인과 모빌리티 허브 구축은 천문학적인 경제 파급효과를 낳고 있다. 시의 수소경제 인프라 비전으로 약 3조 2000억원의 직접적인 생산유발 효과가 기대되며 현대자동차 울산공장의 미래 모빌리티 거점 전환 메가 프로젝트는 약 14조원의 생산 효과와 5조원의 부가가치 창출을 이끌 것으로 분석됐다.●발전 분야까지 수요 확대… 수소경제 규모 키운다발전 분야에서도 수소 활용을 확대한다. 시는 이를 위해 수소연료전지 발전과 가스터빈 수소혼소 실증(기존 발전설비에 수소를 혼합 연료로 활용)을 추진 중이다.수소연료전지 발전설비는 2026년 기준 11개소, 총 86.1㎿ 규모로 운영되고 있으며 발전사업 허가를 받은 설비는 21개소, 180.34㎿ 규모다. 울산시는 2030년까지 연료전지 발전 규모를 250㎿ 수준으로 확대해 수소 활용 기반을 강화할 계획이다.가스터빈 수소혼소 분야에서는 300㎿급 가스터빈 50% 수소혼소 실증(2023~ 2027년, 사업비 176억원)을 추진하고 있다. 국산 가스터빈 수소혼소 성능을 검증하고 관련 시스템을 개발해 발전 분야의 수소 활용 가능성을 높이는 사업이다.수소연료전지 발전과 수소혼소 기술이 함께 발전하면 수소 활용처가 다양해지고 산업·발전 분야에서 안정적 수요를 확보하게 될 것이다.●광역협력과 글로벌 연계로 수소산업 외연 확대시는 지역 내 수소산업 기반을 강화하는 동시에 다른 지역과의 협력, 해외시장 연계를 통해 수요와 사업 기회도 확대한다.울산과 인천은 수소·LNG(액화천연가스) 산업 상생협력을 추진 중이다. 수소 수요와 충전 기반 강화, 안정적인 에너지 공급 체계 구축, LNG 냉열 활용과 안전 분야의 기술 교류, 공동사업 발굴 및 제도 개선 등을 협력 과제로 모색하고 있다. 광역지방자치단체 간 산업 협력을 통해 에너지 공급망 대응 역량을 높이고 수소 산업의 시장 확대를 위한 기반을 마련한다는 계획이다.해외시장 진출 기반도 넓힌다. 부유식 해상풍력과 그린수소를 연계한 생산·활용 실증모델을 발굴하고 해외 해상풍력 기업과 지역 수전해·기자재 기업 간 기술 및 공급망 협력을 추진할 계획이다. 이를 통해 지역 기업의 글로벌 공급망 진입과 해외시장 진출 기회를 확대한다.시의 목표는 2030년까지 수소전기차 5600대, 수소충전소 22개소, 수소배관망 210㎞, 250㎿급 수소연료전지 발전 기반 구축이다.김상욱 시장은 “수소의 생산과 공급 인프라를 확충하는 동시에 청정수소 기술과 다방면의 수요를 동반 성장시켜 수소가 울산 전반을 움직이는 핵심 에너지원으로 자리 잡도록 할 것”이라﻿고 밝혔다.울산 조원일 기자