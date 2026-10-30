‘팹(fab) 조기 가동’…용인반도체클러스터 거점 주차장 16만㎡→66만㎡



용인시가 28일 황준기 제2부시장 주재로 ‘팹 공사 종합대책 회의’를 열었다. 용인시 제공

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용인 반도체클러스터 일반산업단지 팹(fab) 조기 가동에 따른 대규모 건설 인력 유입과 교통 혼잡에 대비해 거점 주차장이 2만 대 차량을 수용할 수 있는 66만㎡(20만 평) 규모로 확대된다.용인시는 28일 용인일반산업단지㈜, SK하이닉스, SK에코플랜트 관계자 등이 참석한 가운데 황준기 제2부시장 주재로 ‘팹 공사 종합대책 회의’를 열고 교통 종합대책과 시설물 이관 방안을 논의하고, 공업용수 등 핵심 기반 시설 준공 현황을 점검했다.이날 회의에서 SK 측은 2027년 하반기 1기 팹 1차 가동이 시작되고, 1기 팹 2차와 2기 팹, 팹과 지원 시설, 가스 공급 설비 등을 건설하기 위한 근로자가 급증하고 출퇴근 차량과 물류‧건설장비 차량도 늘어 교통 혼잡이 심화할 것으로 예상해 현재 16만 5,000㎡(5만 평) 규모인 거점 주차장을 차량 2만 대가량을 수용할 수 있도록 66만㎡ 규모로 확대하기로 했다.SK 측은 추가 거점 주차장 부지 23만㎡(7만 평)는 내년 상반기까지 조성할 계획이며, 나머지 부지 26만㎡(8만 평)를 확보하고 있다고 밝혔다.또 셔틀버스 연계수송, 출퇴근 시간 3부제 운영, 신호주기 개선, 가변차로 운영 등도 추진하기로 했다.시는 이날 조기 팹 가동에 필요한 핵심 기반 시설의 구축 현황도 점검했다.시는 하루 26만 5,000t의 공업용수를 공급할 관로가 11월 준공을 앞둔 만큼 시운전과 관로 준공 일정 등을 점검하고 산단 진입도로와 단지 내 간선도로, 배수시설, 공원 등 공공시설물 준공 후 관리권이 시로 원활히 이관될 수 있도록 사전 합동 점검 방안을 논의했다.시는 2027년 12월까지 용인 반도체클러스터 일반산단 내 도로, 생태하천, 공원, 공공폐수처리시설, 완충저류시설, 커뮤니티시설·역사박물관·체육시설 등 20여 개 시설물을 넘겨받는다.안승순 기자