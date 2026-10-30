서울시의회 국민의힘, ‘지방의회법’ 제정 촉구를 위한 전국 시·도의회 국민의힘 대표의원 간담회 개최

서울시의회 국민의힘 주최 간담회서 전국 시·도의회 대표단 모여 공동 건의안 전격 채택

국회 행안위 간사 강명구 의원 면담, 법안 소관 핵심 상임위에 건의안 직접 전달

김길영 대표의원 “주민의 삶을 바꾸는 ‘일하는 의회’로 지방자치의 결실 맺을 것”



‘지방의회법’ 제정 촉구를 위한 전국 시·도의회 국민의힘 대표의원 간담회 기념 촬영 모습. 서울시의회 제공



‘지방의회법’ 제정 촉구 공동 건의안을 들고 기념 촬영하는 모습. 서울시의회 제공



‘지방의회법’ 제정 촉구 공동 건의안을 들고 있는 김길영 서울시의회 대표의원과 강명구 국회의원



‘지방의회법’ 제정 촉구를 위한 전국 시·도의회 국민의힘 대표의원 간담회 참석자 단체 기념촬영. 서울시의회 제공

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서울시의회 국민의힘(대표의원 김길영)이 전국 광역의회 국민의힘 결집의 구심점 역할을 하며, 지방의회의 숙원 과제인 ‘지방의회법’ 제정을 위한 본격적인 입법 총력전에 나섰다.서울시의회 국민의힘(대표의원 김길영, 강남6)이 지난 29일 ‘전국 시·도의회 국민의힘 대표의원 간담회’를 개최해 뜻을 모은 공동 건의안을 채택했다. 이어 입법 성사의 열쇠를 쥔 국회 행정안전위원회 강명구 간사 의원을 방문해 해당 건의안을 직접 전달했다.이날 서울시의회 국민의힘이 주최한 간담회와 국회의원 면담에는 서울시의회 김길영 대표의원을 비롯해 ▲전남광주통합특별시의회 이오숙 대표의원 ▲부산광역시의회 박종철 대표의원 ▲대구광역시의회 이영애 대표의원 ▲대전광역시의회 조재철 대표의원 ▲울산광역시 김기환 대표의원 ▲세종특별자치시의회 김동빈 대표의원 ▲경기도의회 방성환 대표의원 ▲강원특별자치도의회 이종석 대표의원 ▲충청북도의회 김꽃임 대표의원 ▲경북도의회 박승직 대표의원이 참석해 뜻을 모았다.참석한 대표의원들은 간담회 자리에서 지방자치법 개정에도 여전히 남아 있는 구조적 한계를 넘어서야 하며, 지방의회가 본래의 역할인 견제와 감시를 제대로 수행해야 한다는 데 뜻을 모았다. 이어 지방의회의 자율성과 독립성을 높여 참다운 지방자치를 이루기 위한 ‘지방의회법’의 조속한 국회 본회의 통과를 요구하는 공동 건의문에 서명했다.한편, 오전에 열린 간담회와 서명식을 마친 의원들은 오후에 국회를 찾았다. 이들은 해당 법안의 소관 상임위인 국회 행정안전위원회 강명구 간사 의원을 만나 관련 현안을 논의했다.김길영 서울시의회 국민의힘 대표의원은 “주민의 뜻을 대변하고 지방정부를 올바르게 견제해야 할 지방의회가 온전한 역할을 다하기에는 여전히 제도적 한계가 존재한다”며 “주민의 삶을 바꾸는 ‘일하는 의회’로 지방자치의 결실을 맺을 수 있도록 ‘지방의회법’ 제정에 끝까지 총력을 다하겠다”고 밝혔다.류정임 리포터