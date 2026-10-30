안산시-중진공, ‘안산형 청년 우대저축공제’ 맞손…수도권 지자체 ‘처음’



이민근 안산시장(왼쪽 앞에서 두 번째)이 29일 중소벤처기업진흥공단과 ‘안산형 청년 우대저축 공제 업무협약’을 체결하고 간담회를 주재하고 있다. 안산시 제공

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경기 안산시와 중소벤처기업진흥공단(중진공)이 29일 중소기업 재직 청년의 자산 형성을 지원하기 위한 ‘안산형 청년 우대저축공제’ 업무협약을 체결했다.협약은 대기업과 중소기업 간 임금 격차에 따른 청년들의 경제적 부담을 덜고, 중소기업 장기 재직을 유도하기 위해 마련됐다. 기존 재직자 우대저축공제에 안산시와 중진공의 지원을 더해 청년의 자산 형성 혜택을 확대하고 기업의 부담을 줄였다.안산형 청년 우대저축공제는 가입 청년이 3년간 매월 10만원씩 총 360만원을 납입하면, 초기 2년간 시와 중진공이 각각 월 2만원씩 총 96만원을 지원하고, 3년 차에는 기업이 월 2만원씩 총 24만원을 지원하는 방식이다.가입 청년은 3년 만기 시 본인 납입금 360만원과 추가 지원금 120만원을 합한 총 480만원의 적립 원금과 이자를 받을 수 있다. 이 같은 방식의 청년 우대저축공제는 수도권에서 처음이다.기존 재직자 우대저축공제는 청년이 매월 10만원을 납입하고 기업이 월 2만원을 추가 지원해 3년 만기 시 총 432만원의 적립 원금과 이자를 받는 구조다.기업의 부담도 기존 3년간 72만원에서 3년 차 1년간 24만원으로 줄어든다.지원 대상은 안산시에 거주하는 만 19세부터 39세까지의 중소기업 재직 청년 100명이다. 가입자는 안산시 지원금이 적립되는 기간 동안 안산시에 주민등록상 주소를 유지해야 한다.이민근 시장은 “중소기업에서 성실하게 일하는 청년들이 안정적으로 자산을 형성하고 미래를 준비할 수 있도록 지원하는 것이 중요하다”며 “이번 협약을 통해 청년들의 경제적 부담은 덜고 기업의 인재 확보와 장기 재직을 지원해 청년과 기업이 함께 성장할 수 있는 환경을 만들어 가겠다”고 말했다.안승순 기자