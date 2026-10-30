경기도의회 문화체육관광위원회 채신덕 위원장·최규진 의원, DMZ국제다큐멘터리영화제 예산 축소 우려 청취



▲경기도의회 문화체육관광위원회 채신덕 위원장(왼쪽)과 최규진 의원(오른쪽). (사진=경기도의회)



▲경기도의회 문화체육관광위원회 채신덕 위원장(왼쪽 세 번째)과 최규진 의원(왼쪽 두 번째)이 29일 경기도의회 김포상담소에서 열린 ‘2026 다큐멘터리 창작자 간담회’에서 영화제 관계자 및 다큐멘터리 창작자들의 의견을 청취하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 문화체육관광위원회 채신덕 위원장(더불어민주당, 김포2)과 최규진 의원(더불어민주당, 고양4)이 29일 경기도의회 김포상담소에서 개최된 ‘2026 다큐멘터리 창작자 간담회’에 참석해 DMZ국제다큐멘터리영화제 예산 감액으로 인한 일선 창작 현장의 고충을 듣고, 영화제의 안정적 개최와 다큐멘터리 생태계 유지를 위한 지원책을 모색했다.이번 간담회는 경기도가 DMZ국제다큐멘터리영화제 지원 예산을 줄이면서 제기된 창작 현장의 우려를 직접 수렴하고, 향후 예산 편성과 문화예술 정책 입안 과정에 현장의 목소리를 담아낼 방안을 찾고자 추진됐다. 자리에는 채신덕 위원장과 최규진 의원을 비롯해 오동진 DMZ국제다큐멘터리영화제 집행위원장, 허은광 사무국장, 백재호·한경수·김보람 다큐멘터리 창작자 등이 함께했다. 참석자들은 예산 축소가 영화제 운영 및 창작 환경에 미치는 파장을 짚어보고, ‘영화제 예산 논의에 관한 다큐창작자 의견과 요청서’를 전달하며 안정적인 영화제 개최와 창작자 뒷받침을 위한 정책 과제를 논의했다.앞서 경기도는 2026년 제2회 추가경정예산안에서 DMZ국제다큐멘터리영화제 도비 지원 규모를 기존 31억원에서 24억 4,700만원으로 6억 5,300만원 줄여 편성한 바 있다. 이로 인해 영화제 전반의 운영 규모가 줄어들어 개막식과 야외 프로그램, 시민 참여 행사 등이 축소·변경됐으며, 시상금 조정 문제까지 거론되면서 영화계의 우려가 커졌다.이날 두 의원은 다큐멘터리영화제가 일회성 문화행사에 그치지 않고 우리 사회의 다채로운 현실과 이웃의 삶을 담아내며, 소외된 목소리를 관객에게 전달하는 공공 문화 인프라라는 데 공감대를 형성했다. 아울러 상업적 잣대만으로 재단하기 힘든 다큐멘터리 장르의 특수성을 감안해 창작자들의 실험과 도전을 응원하고, 완성된 작품이 관객과 호흡할 수 있도록 지속 가능한 지원 기반을 다져야 한다고 입을 모았다.최규진 의원은 “다큐멘터리는 우리 사회의 다양한 모습과 사람들의 삶을 기록하고, 때로는 우리가 외면했던 현실을 마주하게 하는 소중한 문화적 자산”이라며 “예산을 편성하고 조정할 때는 재정 효율성뿐 아니라 문화예술의 공공적 가치와 창작 현장에 미치는 영향까지 종합적으로 고려해야 한다”고 강조했다.이어 채신덕 위원장은 “이번 간담회는 창작자들의 어려움을 직접 듣고, 현장에서 필요로 하는 지원이 무엇인지 살펴보는 뜻깊은 자리였다”며 “전달받은 의견과 요청을 면밀히 살펴보고, 경기도와 영화제 관계자, 창작자들이 지속적으로 소통하면서 실질적인 대안을 찾아갈 수 있도록 함께 노력하겠다”고 덧붙였다.한편 두 의원은 다가오는 행정사무감사와 2027년도 예산안 심의 과정에서 DMZ국제다큐멘터리영화제 운영 실태와 예산 편성의 타당성, 창작 현장에 미치는 파급 효과 등을 면밀히 점검할 방침이다. 이를 바탕으로 영화제가 흔들림 없이 열리고 다큐멘터리 창작 생태계가 지속 가능한 성장을 이어갈 수 있도록 정책적 해법을 마련할 계획이다.양승현 리포터