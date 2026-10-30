양송이 서울시의원 “대림중앙시장·중국동포 상인회 및 관계기관 한자리에… 상권 활성화 위한 뜻깊은 첫걸음”

양 의원 주관, 29일 ‘대림중앙시장 및 대림역 일대 상권 활성화를 위한 상생 간담회’ 개최

상권 침체·시장 활성화 방안 등 현장 의견 공유… 서울시·영등포구 지원 모색

“오늘을 시작으로 지속적인 소통과 협력 통해 대림동 상권에 활력 불어넣을 것”



대림중앙시장 간담회 단체 기념촬영. 서울시의회 제공



대림중앙시장 간담회 전경. 서울시의회 제공



대림중앙시장 현장방문. 서울시의회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 양송이 교육위원회 부위원장(더불어민주당, 영등포 제4선거구)은 지난 29일 대림중앙시장 내 고객쉼터에서 ‘대림중앙시장 및 대림역 일대 상권 활성화를 위한 상생 간담회’를 개최하고, 지역 상권 활성화와 상인 간 상생협력 방안을 논의했다.대림중앙시장과 대림역 인근 상권이 마주한 현안을 짚어보고, 상인과 지역 주민들의 생생한 의견을 수렴해 실효성 있는 활성화 방안을 찾고자 이번 자리가 마련됐다.이날 간담회에는 김민선 대림중앙시장 상인회 대표, 김연아 총무, 강문구 고문을 비롯해 이동욱 중국동포 상인회 회장, 김호림 전국동포연합회 회장, 이재향 대림2동 주민자치위원장, 유승용·박제욱 영등포구의원, 그리고 서울시와 영등포구의 관계 공무원들이 자리를 함께했다.이어 진행된 의견 교환에서는 김민선 상인회 대표와 이재향 주민자치위원장, 이동욱 중국동포 상인회 회장이 현장에서 체감하는 고충과 주요 현안을 풀어놓았다. 참석자들은 대림동 상권을 부흥시키고 지역 경제에 숨을 불어넣어야 한다는 공감대 속에서, 앞으로도 긴밀한 소통과 협력을 이어가며 해법을 모색하기로 뜻을 모았다.이에 서울시와 영등포구 측은 각 상인회 간의 연대와 협력이 무엇보다 중요하다는 데 뜻을 같이하며, 지역 고유의 특성을 살린 상권 발전과 다각적인 홍보 및 지원 대책을 함께 강구해 나가겠다는 입장을 전했다.양 부위원장은 “대림동은 다양한 문화적 배경을 가진 주민과 상인들이 함께 생활하고 경제활동을 이어가는 지역으로, 이러한 지역적 특성을 상권 활성화의 강점으로 발전시킬 필요가 있다”며 “대림중앙시장뿐만 아니라 대림역 일대 상권까지 함께 활력을 되찾을 수 있도록 종합적인 접근이 중요하다”고 강조했다.이어 “전통시장과 골목상권의 활성화는 행정의 노력만으로 이루어지는 것이 아니라 상인과 주민, 관계기관이 함께 소통하고 협력할 때 가능하다”며 “오늘 제시된 다양한 의견들이 실질적인 정책과 지원으로 이어질 수 있도록 서울시 및 영등포구와 지속적으로 협의하겠다”고 밝혔다.간담회를 마친 후 양 부위원장은 참석자들과 함께 대림중앙시장 일대를 둘러보며 상인들의 영업환경과 현장 애로사항을 살펴봤다.끝으로 양송이 부위원장은 “오늘 간담회는 대림중앙시장과 대림역 일대 상권 활성화를 위한 첫걸음”이라며 “한 번의 만남으로 모든 문제를 해결할 수는 없겠지만, 오늘을 시작으로 상인과 주민, 관계기관이 지속적으로 소통하며 함께 해결 방안을 찾아가는 것이 중요하다”고 강조했다.류정임 리포터