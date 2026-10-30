오지연·이정연 하남시의원 “국가정원 아닌 아파트 1만 2000호”… 대안 없는 일방적 주택 공급 추진 비판

오지연·이정연 의원, 정부 미사 K-컬처·감일2 신규택지 발표에 “원주민 대책 우선돼야”

“교산지구도 수년째 지연 중인데 또 신도시… 교통·재정 대책 없는 일방 추진”

“시가 추진해 온 미사섬 국가정원·K-컬처 복합단지 구상 적극 지지”



질의하는 오지연 의원. 하남시의회 제공



질의하는 이정연 의원. 하남시의회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

하남시의회 오지연 의원과 이정연 의원은 정부가 지난 29일 발표한 하남 미사 K-컬처(1만 2000호)와 감일2(6500호) 신규택지 계획에 대해 충분한 대안 없는 일방적 추진은 결코 받아들일 수 없다고 강하게 비판했다.두 의원은 하남시가 이미 교산지구와 감일지구 등 대규모 신도시 개발로 큰 부담을 안고 있으며, 특히 3기 신도시 교산지구는 수년째 사업이 지연되고 있다고 지적했다. 이어 기존 신도시조차 제대로 마무리하지 못한 채 추가로 신도시를 계획하는 것은 하남시를 단순히 주택 공급의 수단으로만 여기는 처사라고 꼬집었다.이어 “교통 대책도, 시 재정 부담에 대한 대책도, 주민 의견 수렴도 없는 일방적 추진은 하남시민의 삶의 터전과 삶의 질을 침해하는 것”이라며 ”모든 절차를 뒤로한 채 밀어붙이는 정책은 절대 좌시하지 않겠다“고 강조했다. 그러면서 “원주민 보상 대책을 우선 마련하는 등 방법을 강구하라”고 목소리를 높였다.특히 두 의원은 “하남시는 미사섬 일원을 K-컬처 복합단지로 조성해 수도권 동부의 자연·문화 거점으로 만드는 구상을 추진해 왔다”며 “그 자리에 1만 2000호 아파트를 얹는 것은 K-컬처 간판만 단 베드타운을 만들겠다는 것”이라고 날을 세웠다.두 의원은 하남시가 정부에 건의한 지하철 3호선 조기 개통, 위례신사선 감일 연장, 서하남 나들목(IC) 입체화 등의 교통 개선 대책이 우선적으로 확정되어야 한다고 촉구했다. 아울러 시에서 추진하고 있는 미사섬 K-컬처 복합단지 조성 사업에도 적극적으로 힘을 보태겠다는 뜻을 밝혔다.끝으로 두 의원은 “하남시민이 불편 없이 살기 좋은 도시에서 삶의 질을 누릴 수 있도록 끝까지 시민 편에 서겠다”고 밝혔다.류정임 리포터