변재석 경기도의원, 학교 밖 청소년 지원 현장 애로 청취 및 예산·인력 지원 방안 모색



▲변재석 경기도의원(왼쪽 다섯 번째)이 28일 고양시 토당청소년수련관 내 고양시학교밖청소년지원센터에서 경기도 및 시·군 학교밖청소년지원센터 관계자들과 정담회를 갖고 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 여성가족평생교육위원회 변재석 의원(더불어민주당, 고양2)이 지난 28일 고양시 토당청소년수련관에서 경기도 및 시·군 학교밖청소년지원센터장들과 정담회를 갖고, 도내 학교 밖 청소년을 지원하는 일선 현장의 고충을 청취하며 실질적인 개선 대책을 논의했다.이번 정담회는 전국에서 학교 밖 청소년 규모가 가장 큰 경기도의 정책적 역할을 짚어보고, 각 지역 센터가 마주한 예산 부족과 인력난 등 구조적 한계를 풀어가기 위해 추진됐다. 자리에는 변재석 의원을 포함해 진종순 경기도학교밖청소년지원센터장과 임미경 고양시센터장, 연미연 안양시센터장, 황상연 동두천시센터장 등이 참석했다.현재 경기도 내 학교밖청소년지원센터는 광역 단위 도 센터 1개소와 31개 시·군 센터를 합쳐 모두 32개소가 가동 중이다. 2026년 9월 말 기준 등록·관리 중인 청소년은 1만 193명으로, 이 중 3,596명이 학업으로 돌아가고 854명이 사회에 첫발을 내딛는 등 총 5,245명의 지원 성과를 냈다. 특히 경기도에서 발생하는 학업중단 청소년은 1만 7,368명으로 전국 5만 3,617명의 32.4%에 이르며, 도내 학교 밖 청소년 추정 규모 역시 10만 925명에 달해 빈틈없는 지원망 마련이 시급한 실정이다.하지만 최근 재정 여건이 나빠지면서 기존 지원사업의 연속성마저 흔들리고 있다는 현장의 목소리가 나왔다. 참석한 센터장들은 2026년 하반기 경기도 감액 추경 과정에서 도 센터 및 시·군 센터로 교부되던 도비 1억 4,350만 원이 깎인 데 이어, 2027년도 본예산에서도 지원 규모가 더 줄어들 수 있다고 우려했다. 이로 인해 검정고시 지원과 진로·직업훈련뿐만 아니라 경기도 특화사업으로 운영해 온 ‘꿈울림카드’와 자립기술 훈련 지원사업까지 축소되거나 멈춰 설 위기라고 건의했다.아울러 열악한 인력 배치와 불안정한 고용 구조도 핵심 과제로 다뤄졌다. 도내 센터 종사자 215명 중 공무직 40%, 계약직 27% 등 비정규직 형태가 67%에 달하며, 일선 시·군 센터 대다수가 1~4명의 적은 인원으로 상담부터 사례관리, 진로지도, 학업 지원까지 도맡고 있다. 참석자들은 예산 감액으로 인건비 마련이 힘들어질 경우 숙련된 전문 인력이 현장을 떠나고 서비스의 질이 떨어질 수 있다고 짚었다.이에 변재석 의원은 “경기도는 전국 학교 밖 청소년의 3분의 1을 차지할 만큼 지원 수요가 큰 지역인데, 예산 삭감과 인력 부족으로 아이들의 학업 복귀와 자립을 뒷받침하는 사업마저 위축될 위기에 놓여 있다는 점을 무겁게 받아들인다”며 “학교 밖 청소년 지원은 아이들이 사회에서 소외되지 않고 자신의 삶을 설계하도록 돕는 중요한 사회적 안전망인 만큼 재정 여건을 이유로 지원이 약화되어서는 안 된다”고 강조했다.이어 변 의원은 “2027년도 본예산 심의 과정에서 학교 밖 청소년 지원사업의 예산과 도비 지원의 적정성을 면밀히 살피고, 꿈울림카드와 자립기술 훈련 등 핵심 사업이 안정적으로 이어질 수 있도록 노력하겠다”며 “현장 종사자의 고용 안정과 전문인력 확충, 시설 인프라 개선 및 관계기관 간 연계체계까지 종합적으로 점검해 경기도의회 차원의 실효성 있는 지원 방안을 마련하겠다”고 밝혔다.양승현 리포터