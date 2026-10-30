정현미 경기도의원, 늘봄행정실무사들과 간담회 열고 현장 고충 청취



▲정현미 경기도의원(가운데)이 30일 경기도의회 정담회실에서 학교비정규직노동조합 소속 늘봄행정실무사들과 간담회를 열고 현장 고충을 청취한 뒤 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 교육행정위원회 정현미 의원(더불어민주당, 남양주8)이 30일 도의회 정담회실에서 경기도 각 지역 일선 학교에 재직 중인 늘봄행정실무사(학교비정규직노동조합 소속)들과 간담회를 개최했다고 밝혔다.이날 간담회는 늘봄학교가 운영되는 과정에서 일선 교육 현장이 마주하고 있는 혼선과 애로사항을 실무 종사자들로부터 직접 청취하고, 현안의 본질을 함께 짚어보기 위해 추진됐다. 자리에 참석한 늘봄행정실무사들은 도내 각 지역 학교에서 실무를 수행하며 체감한 근무 여건과 사업 운영상의 고충을 정 의원에게 건의했다.정현미 의원은 참석자들이 전한 현장 목소리를 세밀히 청취한 뒤, 이날 제기된 사안들을 면밀히 확인해 향후 의정활동 과정에 담아내겠다는 입장을 전했다.정 의원은 “돌봄과 방과후학교가 현장에 안정적으로 자리 잡기 위해서는 현장에서 일하는 분들의 목소리를 듣는 것이 우선”이라며 “오늘 나온 의견을 바탕으로 개선이 필요한 부분을 살펴보겠다”고 말했다.한편 정현미 의원은 앞으로도 교육행정위원회 위원으로서 일선 학교 현장과의 소통을 꾸준히 이어가며, 교육 공동체 구성원들이 겪는 고충을 덜어주기 위한 의정활동을 펼쳐나갈 방침이다.양승현 리포터