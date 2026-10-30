함께한 열다섯 해…성북자살예방센터, ‘생명사랑 행사의 날’

주민·관계 기관 종사자 다수 참석



이승로(왼쪽 일곱 번째) 성북구청장이 지난 28일 열린 ‘2026년 생명 사랑 기념행사 함께한 열다섯 해’ 행사에서 유공자와 우수 기관에 표창을 주고 기념 촬영을 하고 있다.

성북구 제공

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서울 성북구는 지난 28일 성북구자살예방센터 15주년을 기념하는 ‘2026년 생명 사랑 기념행사 함께한 열다섯 해’를 열었다고 30일 밝혔다.행사는 생명의 소중함을 되새기고 이웃을 향한 따뜻한 관심과 돌봄 네트워크를 강화하기 위해 마련됐다.이날 행사에는 주민과 관계 기관 종사자들이 다수 참석해 함께 생명 존중의 가치를 나눴다. 1부에서는 지역사회 생명 사랑과 정신건강 증진에 이바지한 공로가 큰 유공자와 우수 기관을 위한 표창 수여식이 진행됐다. 이어진 프로그램에서는 ‘마음 안전지대, 함께 만드는 우리 공동체’를 주제로 한 특강과 공감 토크콘서트, 축하공연을 선보였다.성북구자살예방센터는 지난 15년 동안 지역사회 밀착형 자살 예방 사업을 중심으로 정신건강 고위험군 발굴과 맞춤형 사례 관리, 생명지킴이 양성 등 주민 정신건강 증진과 소중한 생명을 지키기 위한 활동을 이어오고 있다. 센터 관계자는 “행사가 이웃에게 따뜻한 위로와 희망의 메시지가 되었기를 바란다”고 전했다.이승로 구청장은 “지난 15년 동안 최일선에서 주민의 마음을 보듬고 생명 안전망을 지켜온 성북구자살예방센터와 모든 관계자 여러분의 헌신에 진심으로 감사드린다”며 “앞으로도 단 한 명의 이웃도 소외되지 않도록 촘촘한 마음 건강 돌봄 체계를 가동하는 데 역량을 집중하겠다”고 말했다.송현주 기자