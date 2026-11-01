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고국 떠난 경기도 거주 난민, ‘생계·주거 지원’ 절실

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지난달 30일 열린 경기도 난민실태 모니터링 결과보고회 사진. 경기도 제공


고국을 떠나 경기도에 거주하는 난민들이 가장 필요로 하는 지원은 생계·주거와 고용·자립 지원으로 나타났다. 또 체류자격에 따라 병원을 이용하지 못하고, 슬픔이나 절망감 등 정신적 우울감이 발생했다.

경기도가 ‘경기도 난민 인권보호와 기본생활 보장 조례’를 근거로 광역자치단체 최초로 지난 8월부터 10월까지 도내 거주 만 15세 이상 난민 156명을 대상으로 난민 실태를 설문조사한 결과를 발표했다.

도는 난민 당사자와 현장 활동가 19명을 심층면접해 체류자격과 거주지역에 따른 생활 여건과 제도 접근성도 분석했다.

조사 결과 난민들이 가장 필요로 하는 지원은 생계·주거 지원이 71.8%로 가장 많았고, 고용·자립 지원이 60.4%로 뒤를 이었다. 체류위기 유형 응답자 23명 전원이 지난 1년간 경제적 어려움을 경험했으며, 심층면접에서는 불안정한 고용과 소득 부족으로 생활상의 어려움이 반복되는 사례가 확인됐다.

의료 분야에서도 체류자격에 따른 차이가 뚜렷했다. 안정체류 유형의 경우 필요한 때 병원을 이용하지 못한 경험이 17.8%인 반면, 체류위기 유형은 82.6%나 됐다. 체류위기 유형의 91.3%는 2주 이상 지속되는 슬픔이나 절망감을 경험한 것으로 조사됐다.

이주민과 난민이 모두 많은 지역에서도 응답자의 41.3%가 난민 지원 서비스를 이용한 경험이 없었고, 65.1%는 관련 정보를 얻는 데 어려움을 겪었다. 전체 응답자의 60.4%는 법률상담이 필요했지만 받지 못했다고 답했다.

김성환 경기도 이민사회지원과장은 “조사 결과를 기초자료로 활용해 분야별 정책 수요와 기존 사업의 운영 현황을 검토하고, 시군 및 관계기관 간 정보 공유와 서비스 연계 방안을 마련할 계획”이라며 “지방정부 차원에서 개선 가능한 사항과 중앙정부 차원의 제도 개선이 필요한 과제를 구분해 합리적인 정책 추진 방향을 찾겠다”고 말했다.

안승순 기자
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