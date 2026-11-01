가을밤, 공원서 같이 책 읽을래요? 최기찬 금천구청장, 책달샘 운영

오늘까지 금나래중앙공원서 야외도서관



최기찬 서울 금천구청장이 지난달 30일 금천구 금나래중앙공원에서 열린 ‘책읽는 책달샘’에서 책을 읽고 있다.

금천구 제공

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서울 금천구는 1일 금나래중앙공원에서 야외도서관 ‘책읽는 책달샘’을 운영한다고 이날 밝혔다.최기찬 금천구청장은 지난달 30일 금나래중앙공원 야외도서관 책읽는 책달샘을 열고 주민들과 만났다. 최 구청장은 이날 행사장을 둘러보고 책을 읽기도 했다.구는 주민들이 공원에서 책을 읽으며 여유를 즐길 수 있도록 1일까지 야외도서관을 운영한다. 비치된 책은 별도의 대출 신청이나 등록 절차 없이 누구나 현장에서 자유롭게 읽을 수 있다.구는 빈백과 캠핑 의자, 파라솔 등을 마련해 주민이 편안하게 책을 볼 수 있도록 했다. ‘책멍존’에서는 조용히 독서하거나 생각에 잠길 수 있다. 또 시네마 콘서트, 피아노 트리오, 가족뮤지컬 등의 공연과 가상현실(VR) 체험과 미니 방향제 만들기 등 주민이 참여할 수 있는 체험 행사도 준비됐다.자세한 사항은 구청 문화체육과로 문의하면 된다.송현주 기자