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석수역 노후 상가 43층 주상복합 변신

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6개동 944가구·편의시설 등 조성
서울시 “서남권 균형발전 이끌 것”


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서울 지하철 1호선 석수역 인근의 노후 철재상가가 최고 43층, 944가구 규모의 주상복합단지로 탈바꿈한다. 시설 노후화와 상권 침체를 겪어온 이 일대에 주거·상업·생활편의시설을 갖춘 복합단지가 조성된다.

서울시는 지난달 30일 시장정비사업 공동위원회를 열고 금천구 시흥동 966-2번지 일대 ‘중앙철재종합상가 시장정비사업 추진계획 및 경관심의안’을 수정 가결했다고 1일 밝혔다.

1987년 준공된 중앙철재종합상가는 불법 증축과 개조 등으로 안전 문제가 지속적으로 제기됐으며, 2023년에는 화재가 발생하기도 했다. 공실률도 38.4%에 달해 시설 정비와 상권 활성화 필요성이 커진 상황이다.

상가 부지에는 지하 4층~지상 최고 43층 규모의 주상복합 건물 6개동, 총 944가구가 들어선다. 대규모 점포와 공공체육시설, 사회복지시설 등 주민 생활편의시설도 함께 조성된다.

건축물은 강남순환로와 가까운 곳에 상대적으로 높게 배치하고, 도로에서 멀어질수록 높이를 낮춘다. 또 호암산 방향으로 시야가 트이는 통경축을 확보해 주변 자연경관과 조화를 이루도록 할 계획이다. 보행환경과 교통체계도 개선한다.

시는 향후 신안산선(경기 안산·시흥~석수역~서울 여의도)이 개통되면 여의도 등 주요 업무지구로의 접근성이 높아져 석수역 일대가 서울 서남권의 새로운 주거·생활거점으로 자리 잡을 것으로 기대하고 있다.

강석 시 균형발전본부장은 “주거·상업·생활편의 기능이 조화를 이루는 공간을 조성하고, 신안산선 개통으로 교통 접근성을 높여 서울 서남권의 균형발전을 이끌겠다”고 말했다.

김소희 기자
2026-11-02 19면
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