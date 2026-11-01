서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

면목역세권 지상 40층·2195가구 재개발

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

어르신 위해 거리에 ‘까치의자’ 둔 강서

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

물샐틈없는 대비… 송파는 ‘무사고’

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

성북, 복합재난에도 안전…‘재난대응 안전한국훈련’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

동작, 정비사업 열린상담실 확대 운영

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

야간·방문 상담으로 불편 해소
류삼영 청장 “주민 궁금증 해소”


  •
서울 동작구의 ‘정비사업 열린상담실’ 홍보 포스터.
동작구 제공


서울 동작구는 재개발·재건축 정비사업에 대한 구민의 어려움을 해소하기 위해 ‘정비사업 열린상담실’을 확대 운영한다고 1일 밝혔다.

구는 지난 9월부터 정비사업과 관련한 구민 궁금증과 갈등을 해소하기 위해 ‘정비사업 열린상담실’을 운영 중이다. 매주 수·금요일 구청 1층 ‘열린구청장실’에서 한다. 정비 분야·변호사·세무사·감정평가사 등 관련 전문가가 일대일로 상담을 진행한다. 한 달 동안 총 56건의 상담을 진행했다. 구는 이달부터 야간 상담 서비스도 도입한다. 매월 마지막 주 수요일 오후 6시 30분~8시 30분에 이용할 수 있다. 또 ‘찾아가는 정비사업 열린상담실’을 매주 금요일 오후 2~4시에 운영한다.

류삼영 구청장은 “새롭게 운영되는 서비스를 통해 구민분들의 궁금증이 해소되길 바란다”며 “앞으로도 주민 맞춤형 체감 행정을 바탕으로 동작구의 정비사업이 차질 없이 추진되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.


박재홍 기자
2026-11-02 20면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

한궁 즐기며 활력 ‘펄펄’… 광진, 어르신 일대일

김경호 구청장 맞춤형 노인복지

G밸리 기업의 해외 진출, 구로가 물심양면 돕는다[

‘스텝 2026’ 찾은 장인홍 구청장

진심 통한 ‘소통폰’… 주민들 ‘엄지척’[현장 행정

영등포, 주거취약가정 도배 봉사

우산 고치고 절임배추 예약… 성동 ‘생활밀착의 날’

내일 왕십리광장서 19개 프로그램 칼갈이·자전거 수리 등 불편 해소

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr