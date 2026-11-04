유종상 경기도의원 “신천-하안-신림선 국가철도망 반영·조기 착공 위해 경기도가 앞장서야”



▲유종상 경기도의원이 3일 열린 제395회 정례회 제1차 본회의 단상에서 5분자유발언을 통해 신천–하안–신림선 국가철도망 반영과 광명시흥 일반산업단지 이전 일정 구체화를 주문하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 도시환경위원회 유종상 의원(더불어민주당, 광명3)이 3일(화) 개최된 제395회 정례회 제1차 본회의 5분자유발언에 나서 신천–하안–신림선의 제5차 국가철도망 구축계획 반영과 조기 착공을 이끌어내기 위한 경기도의 주도적인 역할을 촉구했다. 이와 함께 광명시흥 일반산업단지의 분양계획 및 기업 이전 일정을 조속히 확정해 지역 기업들이 겪는 경영 불확실성을 덜어줘야 한다고 역설했다.이날 유 의원은 앞서 지난해 6월과 올해 4월에도 해당 노선의 국가철도망 구축계획 반영 및 민간투자사업 추진을 두고 경기도의 역할을 당부했던 점을 상기시키며, 경기 서남부권의 오랜 숙원사업을 현실화하기 위해서는 한층 적극적인 행정 대응이 뒷받침돼야 한다고 발언 배경을 짚었다.유 의원의 설명에 따르면, 신천–하안–신림선은 지난 2023년 진행된 사전타당성조사에서 비용편익비율(B/C) 1.15를 기록해 경제성을 확인받았으며 2024년 경기도 철도기본계획에도 이미 이름을 올린 노선이다. 하지만 제5차 국가철도망 구축계획 발표가 늦어지고 전국 지자체 간 철도사업 유치 경쟁이 격화되면서, 자칫 해당 노선이 우선순위에서 밀려나는 것 아니냐는 지역 주민들의 우려가 커지고 있는 실정이다.무엇보다 유 의원은 광명시흥 3기 신도시와 더불어 산업단지, 유통단지, 공공주택단지가 동시다발적으로 조성되고 있는 지역 여건을 환기했다. 향후 주민 입주와 기업 이전이 본격적인 궤도에 오르면 대규모 교통 수요가 일시에 몰리게 되는 만큼, 철도 인프라 확충이 개발 속도를 뒷받침하지 못할 경우 기존 신도시들이 겪었던 심각한 출퇴근 교통난이 되풀이될 수 있다는 지적이다.유 의원은 “광명ㆍ시흥에서만큼은 ‘집 먼저, 교통은 나중’이라는 개발의 악순환을 반드시 끊어내야 한다”며 “‘선 교통, 후 입주’의 원칙을 지켜 경기 서남부 주민의 이동권을 보장하는 데 경기도가 앞장서야 한다”고 목소리를 높였다.구체적인 실행 방안으로는 경기도가 구심점이 되어 관계 지방자치단체와 공동 대응 전선을 구축하고, 국토교통부를 상대로 신천–하안–신림선의 제5차 국가철도망 구축계획 반영 당위성을 적극 설득할 것을 주문했다. 아울러 재정사업만으로는 한계가 있는 사업 추진 속도를 끌어올릴 수 있도록 민간투자 방식을 병행하는 방안도 정부와 긴밀히 협의해 달라고 제안했다.유 의원은 신안산선과 GTX, 신림선 등 다양한 철도사업 추진 사례를 거론하며 “민간투자는 사업 추진 속도를 높이기 위해 적극 검토해야 할 현실적 대안”이라고 덧붙였다.이와 함께 광명시흥 일반산업단지 조성 과정에서 일선 기업들이 마주한 애로사항도 주요 현안으로 다뤄졌다. 유 의원은 아직 이전 대상과 분양 규모, 구체적인 이전 일정 등이 확정되지 않아 기업들의 경영 불확실성이 가중되고 있으며, 일부 기업은 이를 버티지 못해 타 지역으로 터전을 옮기고 있다고 꼬집었다. 이러한 흐름이 방치될 경우 지역 산업기반 약화와 지역경제 침체로 이어질 수 있다는 우려도 함께 제기했다.이에 유 의원은 경기도가 유관 기관과의 협의를 서둘러 일반산업단지 분양계획과 기업 이전 일정을 조속히 구체화하고, 이를 지역 기업들에 명확히 안내해 줄 것을 요구했다. 신도시와 산업단지 개발이 나란히 추진되는 만큼, 주민들의 이동권 보장과 더불어 기업들이 안정적으로 경영을 지속할 수 있는 토대가 동시에 마련돼야 한다는 취지다.끝으로 유 의원은 “철도망은 제때 구축하고, 기업들은 지역에 정착할 수 있도록 하는 것이 광명·시흥의 지속 가능한 발전을 위한 중요한 과제”라고 강조하며, 두 현안이 차질 없이 이행될 수 있도록 경기도의 지속적인 관심과 능동적인 역할을 거듭 당부했다.양승현 리포터