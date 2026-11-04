이인화 서울시의원 “개포동 인구증가·교통수요 반영한 버스노선 전면 개편 필요”

서울 전체 인구 감소 추세에도 개포동은 2019년 대비 3만 7702명 증가

현행 버스 증차는 지역별 인구 증가 요인 미반영… 교통수요 반영 한계

노선 개편 용역, 인구 변화·광역교통 연계·대단지 아파트 소외지역 분석 실효성 강조

“인구증가 반영, 광역교통 연계, 자율주행버스·택시 등 미래 교통수단까지 고려한 노선체계 시급”



질의하는 이인화 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 이인화 의원(강남3, 국민의힘)은 최근 열린 서울시의회 교통실 행정사무감사에서 서울시의 버스노선 증차 기준에 지역별 인구 증가 요인이 반영되는지 확인하고, 현재 진행 중인 서울시의 버스노선 전면 개편 용역에도 지역별 인구 변화와 교통수요를 적극적으로 반영할 것을 요청했다.강남구 개포동의 인구는 2026년 6월 기준 10만 4922명으로, 2019년 12월보다 3만 7702명 증가했다. 같은 기간 서울시 주민등록 인구가 약 975만명에서 928만명으로 47만명 감소한 것과는 대조적인 수치다. 개포동은 급격한 인구 증가로 교통수요가 늘고 있지만, 대중교통 공급이 이를 충분히 뒷받침하지 못하면서 자가용 등 대체교통수단을 이용하는 주민도 늘고 있다.여장권 교통실장은 현재 서울시의 시내버스 증차 결정이 주로 승객 수와 차내 혼잡도에 치우쳐 있다고 설명했다. 이어 개포동처럼 대단지 조성으로 인구가 급증한 요소를 직접 반영할 경우, 전반적인 버스 노선 체계를 원점에서 다시 점검해야 한다는 입장을 내비쳤다.현재 서울시는 이러한 문제를 해결하기 위해 ‘시내버스 노선체계 전면 개편 용역’에 착수한 상태다. 이번 용역의 과업지시서에는 인구 지표를 반영한 도시 현황 분석을 비롯해 경기·인천 지역 버스의 운행 실태와 서울 경계 유입 교통량 분석, 언주로 등 교통축의 노선 불균형 해소 방안이 핵심 세부 과업으로 담겼다.용역사의 최초 착수보고에서는 지역별 대중교통 서비스 격차와 대규모 아파트 단지 주변의 소외지역 영향권 분석이 중점적으로 다뤄졌다. 아울러 개선 방안으로는 인근 경기·인천 주민들의 이동 수요를 최대한 수용하고, 노선별 회차 지점을 다변화하는 대책 등이 제안됐다.이와 관련해 이 의원은 인구 데이터 분석이 형식적인 현황 조사에 머물러서는 안 되며, 실질적인 노선 조정과 공급 확대 조치로 직결되어야 한다고 목소리를 높였다. 수도권 주민들의 통행 요구는 물론 서울 시민들의 광역교통 연계성 강화 요구를 고루 수렴하여, 대중교통 사각지대에 놓인 대단지 아파트 등에 구체적인 개선책을 마련해야 한다는 지적이다.아울러 강남지역에서 심야 자율주행택시가 운행되고 있는 점을 언급하며, 향후 보편화될 것으로 예상되는 자율주행버스와 자율주행택시 등 미래 교통수단의 도입 가능성까지 고려한 교통체계 마련도 당부했다.이 의원은 “이번 버스노선 전면 개편이 현재의 이용 수요뿐 아니라 지역별 인구 증감과 앞으로의 교통수요까지 반영하는 계기가 되어야 한다”며 “특히 대단지 아파트 소외지역의 교통 접근성을 개선하고, 시내버스와 마을버스의 합리적인 노선 조정을 통해 용역 목표인 ‘5분 이내 접근 가능한 버스노선체계’가 실제 시민의 일상에서 구현될 수 있도록 해야 한다”고 말했다.또한 이인화 의원은 “자율주행버스와 택시 등 미래 교통수단의 도입 가능성도 충분히 고려해야 한다”며 “이미 한 차례 연기된 용역인 만큼 추가 지연 없이 일정을 준수하고, 실질적인 노선개선으로 이어질 수 있도록 서울시가 철저히 관리·감독해 달라”고 당부했다.한편, 현재 진행 중인 서울 시내버스 노선체계 전면 개편 용역은 2026년 12월까지 노선 개편안의 효과분석과 실행계획을 수립하고, 2027년 상반기 시민공청회와 운수업체 협의 등을 거쳐 2027년 7월부터 개편을 시행할 계획이다.류정임 리포터