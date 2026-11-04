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경북도의회, 국립경국대학교 의과대학 신설 쾌거… “260만 도민과 함께 적극 환영”

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경쟁력 있는 거점 의료기관으로 발전할 수 있도록 도의회 차원의 총력 지원


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경북도의회


경북도의회(의장 김희수)는 4일 교육부와 보건복지부의 국립경국대학교 의과대학 신설 결정을 260만 도민과 함께 적극 환영한다고 밝혔다.

현재 경북도는 도내 상급종합병원이 없어 대다수의 도민이 다른 대도시의 대형 병원을 찾아야 하는 등 의료 이용에 큰 불편을 겪고 있다. 무엇보다 분만 취약지가 18개 시군(전국 16위), 소아 진료 취약지가 5개 시군(전국 15위)에 이르는 등 의료 사각지대가 넓고, 인구 1000명당 의사 수는 1.42명으로 전국 16위에 그쳐 심각한 의료 인력난에 직면해 있다.

이번에 신설되는 국립경국대학교 의과대학 및 부속병원은 2027년부터 2034년까지 도청 신도시 내 13만 362㎡ 부지(의과대학 5만 4006㎡, 대학병원 3만 1245㎡)에 건립될 예정이다. 총사업비 6325억원(국비 2790억원, 지방비 3535억원)이 투입되며, 교육 정원 40명과 112명의 교원을 확보하여 2030년 개교를 목표로 500병상 이상 규모의 교육병원으로 운영될 예정이다.

경북도는 이에 발맞추어 의과대학 설립부터 교육, 운영 및 정착까지 아우르는 ‘전주기 지원체계’를 확립할 계획이다. 우선 공공 및 민간병원과의 연계를 통해 선제적인 임상실습 환경을 조성하고, ‘지역의료인재 장학금’ 도입과 연구 지원으로 탄탄한 교육 인프라를 다질 구상이다. 아울러 우수한 의료 인력이 지역 사회에 안정적으로 정착할 수 있도록 K-과학자마을, 기숙사, 통합돌봄클러스터 등 주거 및 생활 인프라도 대폭 확충할 방침이다.

김희수 의장은 “이번 의대 신설은 260만 경북도민들의 오랜 염원이 담긴 결실”이라며 “지역정착형 인력 양성을 통해 중증응급·소아·분만 등 경북 북부권 필수 의료 서비스의 사각지대를 해소하고, 산·학·연·병 연계를 통해 지역 특화 바이오산업 성장을 견인할 의사과학자를 양성하는 등 경북 발전의 새로운 기회가 될 것”이라고 기대감을 나타냈다.

아울러 “국립경국대학교 의과대학이 조속히 설립되어 경쟁력 있는 거점 의료기관으로 발전할 수 있도록 도의회 차원에서도 총력을 다해 지원할 것”이라고 강조했다.

류정임 리포터
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