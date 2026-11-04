경북도의회, 국립경국대학교 의과대학 신설 쾌거… “260만 도민과 함께 적극 환영”

경쟁력 있는 거점 의료기관으로 발전할 수 있도록 도의회 차원의 총력 지원
경북도의회(의장 김희수)는 4일 교육부와 보건복지부의 국립경국대학교 의과대학 신설 결정을 260만 도민과 함께 적극 환영한다고 밝혔다.
현재 경북도는 도내 상급종합병원이 없어 대다수의 도민이 다른 대도시의 대형 병원을 찾아야 하는 등 의료 이용에 큰 불편을 겪고 있다. 무엇보다 분만 취약지가 18개 시군(전국 16위), 소아 진료 취약지가 5개 시군(전국 15위)에 이르는 등 의료 사각지대가 넓고, 인구 1000명당 의사 수는 1.42명으로 전국 16위에 그쳐 심각한 의료 인력난에 직면해 있다.
이번에 신설되는 국립경국대학교 의과대학 및 부속병원은 2027년부터 2034년까지 도청 신도시 내 13만 362㎡ 부지(의과대학 5만 4006㎡, 대학병원 3만 1245㎡)에 건립될 예정이다. 총사업비 6325억원(국비 2790억원, 지방비 3535억원)이 투입되며, 교육 정원 40명과 112명의 교원을 확보하여 2030년 개교를 목표로 500병상 이상 규모의 교육병원으로 운영될 예정이다.
경북도는 이에 발맞추어 의과대학 설립부터 교육, 운영 및 정착까지 아우르는 ‘전주기 지원체계’를 확립할 계획이다. 우선 공공 및 민간병원과의 연계를 통해 선제적인 임상실습 환경을 조성하고, ‘지역의료인재 장학금’ 도입과 연구 지원으로 탄탄한 교육 인프라를 다질 구상이다. 아울러 우수한 의료 인력이 지역 사회에 안정적으로 정착할 수 있도록 K-과학자마을, 기숙사, 통합돌봄클러스터 등 주거 및 생활 인프라도 대폭 확충할 방침이다.
김희수 의장은 “이번 의대 신설은 260만 경북도민들의 오랜 염원이 담긴 결실”이라며 “지역정착형 인력 양성을 통해 중증응급·소아·분만 등 경북 북부권 필수 의료 서비스의 사각지대를 해소하고, 산·학·연·병 연계를 통해 지역 특화 바이오산업 성장을 견인할 의사과학자를 양성하는 등 경북 발전의 새로운 기회가 될 것”이라고 기대감을 나타냈다.
류정임 리포터
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