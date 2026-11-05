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최민 경기도의회 경제노동위 부위원장, K-아레나 돔구장 유치에 “코치, 인큐베이터” 역할 촉구… 추미애 지사 수용 약속

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▲최민 경기도의회 경제노동위원회 부위원장이 4일 열린 제395회 정례회 제2차 본회의에서 스포츠·공연 복합 돔구장(K-아레나) 공모와 관련한 경기도의 지원 역할을 촉구하며 도정질문을 하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회 경제노동위원회 최민 부위원장(더불어민주당, 광명2)은 지난 4일 열린 제395회 정례회 제2차 본회의 도정질문에서 정부가 국책사업으로 추진하는 스포츠·공연 복합 돔구장(K-아레나) 공모와 관련해 경기도가 단순 심사자를 넘어 유치 조력자로서 역할을 수행해야 한다고 촉구했다.

이날 민선 9기 첫 정례회의 더불어민주당 첫 일문일답 질문자로 나선 최 부위원장은 오는 11월 13일 도내 시·군의 유치 계획서 접수를 앞두고 경기도의 대응 방향을 점검했다. 최 부위원장은 접수 시점까지 경기도가 심사 주체로서 입장을 유지하는 데에는 공감하면서도, 타 광역자치단체들이 유치 경쟁에 직접 나서고 있는 상황을 들어 경기도 차원의 적극적인 역할을 주문했다.

최 부위원장은 충남이 타 지역에 밀리지 않기 위해 도 산하 공기업과 전담조직(TF)을 구성했고 대구 또한 국비 확보의 기회로 삼아 대응하고 있으며, 인천시장은 물론 기초자치단체장인 부천시장까지 직접 브리핑과 기자회견을 열고 있다는 점을 들어 타 시·도가 수행 중인 광역 단위의 지원 역할을 비교해 설명했다.

최 부위원장은 “사실 이 5만석, 3만석을 짓는 것보다 더 어려운 건 채우고 유지하는 것”이라며, 계획서 접수 이전 단계부터 “지사께서 우리 시·군의 부족한 역량들을 보완해 줄 코치, 인큐베이터가 되어주시길 부탁드린다”라고 요청했다.

이에 대해 추미애 경기도지사는 “좋은 질문이다. 그렇게 하겠다”라고 답했다.

이어 최 부위원장은 문화체육관광부가 평가 요건으로 제시한 구단과 엔터테인먼트, 공연사 및 경기도가 보유한 스포츠·공연 개최 실적 등의 자산을 체계적으로 준비해 신청 시·군을 공정하게 평가해 달라고 당부하며 “K-아레나 거점이 경기도에 마련되기를 소망한다”라고 말했다. 아울러 최 부위원장은 “마음으로는 우리 광명이 지원했다고 강력하게 얘기하고 싶었지만”이라며 지역구인 광명시의 유치 도전 사실도 함께 전했다.

양승현 리포터
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