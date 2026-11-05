임창열 경기도의원, 도시환경위원회 행정사무감사 앞두고 주거안정 등 주요 현안 점검



▲임창열 경기도의원이 경기도의회 도시환경위원회 회의실에서 열린 제395회 정례회 대비 소관기관 사전보고에서 도민 주거안정 대책 등 주요 현안에 대해 발언하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 도시환경위원회 임창열 의원(더불어민주당, 구리2)은 지난 2일부터 3일까지 이틀간 경기도의회에서 열린 ‘제395회 정례회 도시환경위원회 사전보고’에 참석해 소관기관의 주요 사업 추진현황과 2027년도 예산안을 점검하며 행정사무감사 대비에 나섰다.이번 사전보고는 제395회 정례회 기간 중 실시되는 행정사무감사와 2027년도 예산안 심사에 앞서 소관 부서 및 기관의 주요 사업과 예산 편성 현황을 파악하고 현안에 대한 의견을 교환하기 위해 마련됐다.사전보고에는 경기도 도시주택실과 도시개발국, 기후환경에너지국, 수자원본부를 비롯해 경기주택도시공사(GH), 경기환경에너지진흥원, 보건환경연구원 등 도시환경위원회 소관기관이 참석했다.이날 임창열 의원은 “최근 경기도 내 주택 매매·전세가격 상승과 전세 매물 부족 등으로 주거 불안이 심화되고 있다”라며 “전세사기 예방을 위한 ‘경기 안심 부동산’ 사업과 함께 부동산 매매거래 과정에서 발생할 수 있는 사기 피해도 살펴볼 필요가 있다”라고 강조했다.‘경기 안심 부동산’은 전세사기 피해 예방을 목적으로 인공지능(AI)이 등기부등본 등 공적장부를 분석하고 공인중개사의 현장 점검 결과를 결합해 전세계약 체결 전 위험요소를 확인할 수 있도록 ‘권리분석보고서’를 제공하는 서비스다. 경기도는 2026년 10월부터 12월까지 시범운영을 거친 뒤 2027년부터 본운영에 들어갈 예정이다.이와 함께 임 의원은 “다가구·다세대주택 등에서는 전세보증금이 매매가격에 근접하거나 이를 초과하는 경우도 있다”라며 “전세사기뿐 아니라 부동산 매매거래 과정에서도 사기나 계약 불이행에 따른 피해가 발생할 수 있는 만큼, 매매거래 관련 피해 현황도 함께 파악해야 한다”라고 짚었다.끝으로 임 의원은 “주택시장 불안과 주거비 부담이 지속되는 가운데 주거취약계층과 무주택 도민을 위한 경기도의 역할이 더욱 중요해지고 있다”라며 “다가오는 행정사무감사에서 주요 사업의 추진상황과 문제점을 면밀히 점검하고, 도민의 주거안정을 위한 정책 개선이 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.양승현 리포터