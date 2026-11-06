서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

강서구, 49년 만에 마곡 통합신청사로 이전…구청

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

관악 별빛내린천, 서울 대표 야간명소로 업그레이드

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

청년엔 정착을, 어르신엔 복지를…중구, 내년 예산

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

자금부터 공간까지 ‘영등포형 모두의 창업’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

전북, ‘흙냄새 수돗물’ 번지는데… 원인은 오리무중

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

용담댐 상수도 공급 지역 ‘곤혹’

수돗물에서 흙냄새가 난다는 민원이 전주, 익산, 군산 등 전북 도시로 확산하고 있으나 지방자치단체와 수자원공사가 정확한 원인을 파악하지 못하고 있다.

5일 전북도에 따르면 지난 2일부터 전주시 덕진구 아파트 단지에서 발생한 흙냄새 수돗물 민원이 익산, 군산 등 용담댐 광역상수도를 공급받는 도내 주요 도시로 확산하고 있다. 주민들은 수도꼭지에 설치한 필터가 누렇게 변색하고 물에서는 흙냄새가 나 음식물 조리나 세탁을 하기 어렵다고 호소한다.

실제로 전주시 덕진구 일대 상수도에서는 망간 농도가 기준치인 0.005※보다 두 배 높은 0.01※이 검출됐다. 수돗물의 흙냄새는 주로 망간 성분 함유율이 높을 경우 발생한다. 필터 변색은 망간 성분이 잔류 염소와 반응해 산화망간이 되기 때문으로 분석됐다.

광역상수도를 공급하는 수자원공사는 가뭄으로 인한 낮은 저수율을 원인으로 지목한다. 수원인 용담댐의 저수율이 올여름과 가을 가뭄으로 40% 수준으로 떨어진 데다 기온이 내려가면서 물이 뒤집히는 전도현상이 발생, 하층부에 가라앉아 있던 망간 성분이 유입된 것으로 추정하고 있다.

그러나 용담댐 원수에 망간 성분이 함유돼 있다 할지라도 고산정수장을 거쳐 공급되는 수돗물에서 흙냄새가 날 정도로 탁도가 높은 것은 이해하기 힘들다는 반응이다. 더구나 같은 용담댐 물을 공급받는 전주시 완산구에서는 수돗물 민원이 발생하지 않아 정확한 원인 파악에 어려움을 겪고 있다.

지자체 관계자는 “고산정수장에서 염소 투입량을 적절하게 조절하지 않았을 가능성이 있다”면서 “중염소 투입량을 늘리고 배수지 퇴수작업을 진행하고 있다”고 말했다.


전주 임송학 기자
2026-11-06 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“AI, 인간 대체 아닌 뒷받침해야”…세계 청년들

진관사서 이프위 컨퍼런스 폐회식

“마포에 빌 게이츠, 왜 안 됩니까” [현장 행정]

‘2026 마포 청년 창업데이’

고투몰 쇼핑 뒤 한강서 레저 만끽… 고터·세빛, 2

서초 관광특구 외국인 27% 증가

조합 찾아가는 송파, 정비사업 속도전

13일까지 18곳 현장서 공정회의

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr